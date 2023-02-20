Предательство и бегство боевиков «Азова*» обнажило подступы к Артемовску

Оборона города начала рушиться после побега националистов. Почему «азовцы*» предали товарищей и предоставили российской стороне возможность взять Артемовск?

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не намерены защищать Артемовск любой ценой. Сайт МК.RU пишет, что на подобное высказывание украинского лидера было спровоцировано предательством националистов.

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива сообщил, что полк «Азов*» сбежал из города, оставив свои позиции на левом фланге. Именно после этого, отмечается в материале, «посыпалась» оборона Артемовска.

«Сейчас удержать оборону, посыпавшуюся как домино, уже просто невозможно», — объяснил Кива.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что «Азов*» давно конфликтует с солдатами ВСУ. Рядовые военные именуют «азовцев*» Tiktok-войсками, а после нового предательства националистов их отношения обострятся, уверяет Кива.

Артемовск является важной транспортной артерией ВСУ, через которую украинским боевикам доставляются провиант и боеприпасы. Взятие Соледара открыло ВС РФ путь к освобождению города. Динамика боев на артемовском направлении свидетельствует, о неизбежной утрате контроля ВСУ над городом.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее в распоряжение 5-tv.ru попали кадры продвижения ВС РФ вглубь Артемовска от первого лица.

* — Организация признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.