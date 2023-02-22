Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — прямая трансляция

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Рита Миронова
Рита Миронова 1 335

Прямая трансляция митинг-концерта на московском стадионе «Лужники»

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Тема:
Спецоперация

Мероприятие посвящено участникам специальной военной операции по защите Донбасса.

Масштабный митинг-концерт под названием «Слава защитникам Отечества» проходит на стадионе «Лужники» в Москве. Официально мероприятие не анонсировали, информация появилась в федеральных СМИ. Ориентировочно, основная часть концерта, посвященного участникам специальной военной операции, начнется в 15:00.

В связи с проведением масштабного мероприятия смотровая площадка на Воробьевых горах будет закрыта. Кроме того, жителей города предупреждают об изменениях в маршрутах общественного транспорта.

Известно, что зрителей ждет выступление российских артистов, но кто именно выйдет на сцену — неизвестно. По предварительной информации, перед россиянам выступят Зара, иеромонах Фотий, Марат Башаров, Хабиб, Вероника Кожухарова, Руслан Алехно, Евгений Кунгуров, группы «ПослеZавтра» и «Пятеро».

Также на сцене, возможно, выступят Эдгард и Аскольд Запашные, Андрей Соколов и артисты из Донецкой и Луганской народных республик.

Тема:
Спецоперация
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