«Запас прочности есть»: какое достижение России на фоне СВО стало самым важным
Военный эксперт Литовкин: Россия в противостоянии с Западом сохранила экономику
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Специалист назвал главную цель зарубежных политиков, которая скрыта за украинским конфликтом.
Россия выстояла год в противостоянии с западными странами, сохранив экономику, полные магазинные полки и финансовую систему. Об этом в интервью порталу URA.RU рассказал военный эксперт, отставной полковник Виктор Литовкин. По словам собеседника, РФ стоит против 50 недружественных к ней стран, что говорит о силе российской стороны, а именно, об экономической и финансовой составляющих государства.
«Это наша страна такая. Такой запас прочности у нас есть», — сказал Литовкин.
Он подчеркнул, что на Западе продолжат накачивать Киев вооружениями. На самом деле, заметил Литовкин, за океаном нет цели помочь Незалежной, а вот цель разорить Россию за счет войны на украинской земле и войны с украинскими жизнями — есть.
«Пока Украина будет на коленях просить у них, пока она будет существовать, они будут это делать», — резюмировал Литовкин, отметив, что «коллективный Запад» ведет с РФ войну на истощение.
Спецоперация России в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины продолжается. Ее цель — прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал о том, чем Китай поможет России в борьбе с США.
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