Байден исключил передачу Киеву истребителей F-16 в обозримом будущем

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 32

Американский лидер отметил, что США поставляют Украине то, в чем она нуждается сейчас.

Байден исключил передачу Киеву истребителей F-16 в обозримом будущем

Фото: www.globallookpress.com / Harald Tittel

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Тема:
Спецоперация

Президент США Джо Байден исключил поставку истребителей F-16 Киеву в обозримом будущем. В интервью ABC News американский лидер пояснил, что на сегодняшний день Киев не нуждается в таких боевых самолетах.

«Нет, сейчас ему (Киеву. — Прим. Ред.) не нужны F-16. Нет оснований, на которых, по мнению наших военных, сейчас есть обоснования для предоставления F-16. На данный момент я исключаю это», — сказал Байден.

На уточняющий вопрос журналиста, означает ли это «никогда», Байден сказал, что исключает только «пока» поставку F-16., поскольку никто не знает, что потребуется украинским войскам в будущем.

«Мы отправляем то, что, по мнению наших опытных военных, Украине нужно сейчас», — добавил Байден.

Он пояснил, что сейчас Киев нуждается в танках, артиллерии и средствах противовоздушной обороны (ПВО).

Отказалась передать Украине истребители F-16 и Польша. Президент страны Анджей Дуда объяснил это тем, эти боевые самолеты Варшава закупила у США для модернизации собственных вооруженных сил. И в данный момент делиться ими с другими — проблематично. Вместо F-16, которые так просит Киев, Дуда предложил несколько истребителей МиГ-29 советского образца.

Ранее, писал 5-tv.ru, американская конгрессвумен Мэрджори Тейлор Грин заявила, что «Байден целует Зеленского в зад» и втягивает всех в мировую войну. Она указала, что президент США чрезмерно заботится об Украине и ее лидере Владимире Зеленском, пока его предшественник Дональд Трамп помогает жителям Огайо, пострадавшим от экологической катастрофы. 

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