В Венгрии взрывы на «Северных потоках» назвали терактом: «Это скандально»

Страна публично поддерживает всестороннее и подробное расследование инцидента.

Взрывы на «Северных потоках» должен расцениваться как теракт. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что Венгрия поддерживает всестороннее и подробное расследование инцидента, независимо от того, кто был инициатором.

«Что бы ни произошло на газопроводе „Северный поток“ — это, действительно, скандально. Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению», — цитирует РИА Новости слова Сийярто.

По мнению министра, ООН может предоставить хорошую структуру для такого рода расследования и даже всецело стать для него площадкой.

«Я думаю, что в таком вопросе ООН определенно должна сыграть свою роль. Потому что ООН создавалась не как объединение стран-единомышленников. ООН была создана, чтобы служить платформой для общения стран, которые даже считают друг друга врагами», — резюмировал Сийярто.

Взрывы на трубопроводах «Северных потоков» произошли 26 сентября 2022 года. Пока никаких результатов расследования, проводимые Швецией, Данией и Германией, не было представлено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФРГ четвертый месяц не отвечает властям России о взрывах на «Северных потоках».