В Венгрии взрывы на «Северных потоках» назвали терактом: «Это скандально»
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал расценивать нападение на «Северные потоки» как теракт
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defence
Страна публично поддерживает всестороннее и подробное расследование инцидента.
Взрывы на «Северных потоках» должен расцениваться как теракт. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что Венгрия поддерживает всестороннее и подробное расследование инцидента, независимо от того, кто был инициатором.
«Что бы ни произошло на газопроводе „Северный поток“ — это, действительно, скандально. Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению», — цитирует РИА Новости слова Сийярто.
По мнению министра, ООН может предоставить хорошую структуру для такого рода расследования и даже всецело стать для него площадкой.
«Я думаю, что в таком вопросе ООН определенно должна сыграть свою роль. Потому что ООН создавалась не как объединение стран-единомышленников. ООН была создана, чтобы служить платформой для общения стран, которые даже считают друг друга врагами», — резюмировал Сийярто.
Взрывы на трубопроводах «Северных потоков» произошли 26 сентября 2022 года. Пока никаких результатов расследования, проводимые Швецией, Данией и Германией, не было представлено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФРГ четвертый месяц не отвечает властям России о взрывах на «Северных потоках».
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