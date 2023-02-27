Путин заявил о храбрости и мужестве российских военных при защите страны

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 31

Бойцы ВС РФ способны решать сложнейшие задачи в любых регионах мира.

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российский лидер Владимир Путин считает военнослужащих России истинными защитниками родины от неонацистской угрозы. Об этом он заявил в ходе поздравления по случаю Дня Сил специальных операций. Видео с проникновенной речью президента опубликовано на официальном сайте Кремля. Глава государства выразил благодарность военным за патриотизм, доблестную и блистательную службу своей стране.

«Ваш жизненный выбор — это путь доблести и мужества, беззаветной преданности Отечеству, верности долгу и присяге. Вы доказали это в бою, в том числе в ходе специальной военной операции», — заявил Путин, обращаясь к военным.

В том числе российский лидер похвалил военнослужащих за умение решать задачи в любых регионах мира. По его словам, у бойцов Сил специальных операций отличают огромнейший уровень подготовки, высокие навыки и готовность действовать мужественно и настойчиво. Российские военные оперативно функционируют на важнейших участках и направлениях, быстро справляются с максимально сложными и ответственными заданиями.

«Грамотное владение самыми современными видами вооружения и военной техники, ваш боевой опыт позволили сформировать свою уникальную школу воинского мастерства, в основе которой — героические традиции нашего спецназа, громившего врага в годы Великой Отечественной войны, проявившего себя в Афганистане и многих других горячих точках», — сказал Владимир Путин.

Еще 23 февраля глава государства поздравил российских военнослужащих и всех жителей страны с Днем защитника Отечества. В ходе общения с ветеранами боевых действий Путин назвал солдат, сержантов и офицеров РФ прочной основой развития всех составляющих ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России назвал самое главное условие для победы.

Тема:
Спецоперация
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