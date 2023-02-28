Российские силы ПВО провели тренировку в западной зоне ответственности

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 43

В ходе подготовки были отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели.

Российские силы ПВО провели тренировку в западной зоне ответственности

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) выполнили тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением в западной зоне ответственности. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Сообщается, что в практической части подготовки были использованы истребители, которые вылетали для отработки перехвата и распознавания условной цели.

«В ходе тренировки дежурными силами ПВО отработаны вопросы обнаружения, перехвата и идентификации предполагаемой цели нарушителя, а также взаимодействия с экстренными службами и силовыми ведомствами при возникновении чрезвычайной ситуации», — заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что в Луганской народной республике российские танкисты готовятся к настоящей охоте на «Леопардов». Бойцы тренируются в стрельбе и меткости, а координаты целей находятся благодаря подразделениям разведки.

В том числе военнослужащие ВС РФ тщательно изучают конструктивные особенности техники из Запада. Российская армия серьезно относится к вооружению врага, но не боится его, ведь уже нашла слабые места у зарубежной техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему обнищавшие ВСУ выдают бойцам прутья и ветки вместо автоматов.

Тема:
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