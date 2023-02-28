Охота на «Леопардов»: как российские танкисты оттачивают навыки в ЛНР
Российские танкисты в ЛНР проходят тренировки по вождению и стрельбе
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Поражать цели отважным бойцам помогают подразделения разведки.
Российские танкисты вовсю готовятся к охоте на «Леопардов». На полигонах в Луганской народной республике они оттачивают мастерство вождения и меткость стрельбы. Координаты целей помогает добывать разведка. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал тренировки экипажа.
Танки легендарного батальона «Август» редко встретишь вдали от передовой. Всегда в порохе и грязи, порой, они ближе всех к противнику. И пока на горизонте маячит очередной боевой выход, в километре от пушки учебная мишень постепенно превращается в решето.
На кадрах видно, как танк делает громкий выстрел — это этап боевой подготовки. Для новобранцев появилась возможность ознакомиться с машиной — танком Т-72б, а для опытных бойцов — хорошая возможность совершенствовать свои навыки.
Белая цель только в прицеле, а в головах экипажа отчетливый силуэт чужой брони. Бойцы готовятся к охоте на леопардов, изучают конструктивные особенности западной техники. Ее здесь не недооценивают, но и не боятся, уже знают, где там ахилессова пята.
«Есть там у танков свои уязвимые места, которые я говорить не буду, ну у нас есть тоже свои затеи, лоб в лоб идти смысла нет, мы кое-что приготовили им», — заявил боец с позывным «Студент»
Упражнения повторяют снова и снова, чтобы до автоматизма. Это несмотря на то, что большая часть экипажей уже успела поучаствовать в настоящих боях, стреляют прямо на ходу. Палить с места — дело артиллеристов, которые упражняются в меткости, по соседству. Все для того, чтобы прикрывать и пробивать дорогу пехоте и штурмовикам, но и пушкам с танками нужна информация, которую добывать приходится ногами.
«Передаем координаты нашим танкистам, танки Т-72, они уничтожают противника потом. Делаем так, чтобы противник был подавлен», — объяснил боец с позывным «Флинт».
Разведчики на постоянной связи с танкистами, симуляция боя, быстрая передача данных, корректировка с воздуха.
«Так как у нас батареи в комплекте три, мы можем сделать противнику очень больно, так сказать», — рассказал боец с позывным «Флинт».
Уже скоро и танкисты и разведчики батальона вновь окажутся на минимальном расстоянии от врага, чтобы показать, что ему приготовили.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили более 600 вертолетов и самолетов ВСУ с начала спецоперации.
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