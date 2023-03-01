МИД России назвал главного выгодоприобретателя в кризисе на Украине

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8

Замглавы МИД Галузин: США являются главными выгодоприобретателями в украинском кризисе

МИД России назвал главного выгодоприобретателя в кризисе на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
Украинский кризис

Украинские ресурсы — лакомый кусок для многих «друзей» Киева на Западе.

Главными выгодоприобретателями в украинском кризисе являются США. Об этом заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью изданию Lenta.ru.

По словам дипломата, американский бизнес и военно-промышленный комплекс воодушевлены действиями администрации США по накачке Украины оружием и перспективами обогащения за счет падающей экономики Европы.

«Одновременно США рассчитывают на доступ к украинским полезным ископаемым — железной руде, марганцевой руде, редкоземельным металлам, в первую очередь литию», — добавил Галузин.

Недавно экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс в интервью проболтался об истинных мотивах поддержки Западом киевского режима. По его словам, Берлин, Париж, Лондон и, конечно, Вашингтон помогают Киеву не просто так, а в расчете на выгодные контракты на восстановление энергетической инфраструктуры и льготный доступ к сырьевым запасам.

Кроме того, украинцы дорого заплатят за ресурсы и технологии, фактически инвесторы «поделят шкуру украинского медведя»

Как ранее сообщал 5-tv.ru, издание Newsweek написало, что Вашингтон продолжает поддерживать киевский режим ради украинских запасов титана — жизненно важной составляющей национальной и экономической безопасности США.

Тема:
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