Метеоролог Шувалов анонсировал «генеральную репетицию» весны в регионах России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Температура поднимется на 10-12 градусов выше обычной для этого времени года. Правда, ненадолго.

Метеоролог Шувалов анонсировал «генеральную репетицию» весны в регионах России

Фото: www.globallookpress.com / Birgit Koch

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Погода

Весна в первые дни марта придет на юг Сибири — в Томск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Иркутск. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

Он отметил, что в первую пятидневку марта погода будет очень теплой: в среднем на 10-12 градусов выше обычной для этого времени года. При этом тепло пойдет волной.

«Второго марта пик потепления с температурой плюс 3-4 градуса — это Томск, Новосибирск. В пятницу, 3 марта, уже Красноярск, Барнаул. Причем в Красноярске может температура повышаться до плюс 8-10 градусов. Таких значений не будет в эти дни даже на Кубани и в Крыму, только на Черноморском побережье. То есть могут посоревноваться Красноярск, Канско-Ачинский с Сочи и Туапсе», — рассказал Шувалов в комментарии URA.RU.

Однако метеоролог предупредил, что тепло в Красноярске продержится лишь сутки, а в субботу, 4 марта, теплее всего будет уже в Иркутске — там также воздух прогреется до десяти градусов. В Красноярске и Новосибирске к этому времени уже похолодает.

«Такая очень хорошая, я бы назвал, генеральная репетиция весны», — подытожил Шувалов.

Накануне, в последний зимний день, мощный снегопад и метель обрушились на Мурманскую область. В считанные минуты дороги в регионе превратились в снежную целину, произошли десятки аварий. Ситуацию усугубил сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с непогодой многие школы даже отменили занятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербург пришла «фальшивая» весна.

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