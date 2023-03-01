Метеоролог Шувалов анонсировал «генеральную репетицию» весны в регионах России
Температура поднимется на 10-12 градусов выше обычной для этого времени года. Правда, ненадолго.
Фото: www.globallookpress.com / Birgit Koch
Весна в первые дни марта придет на юг Сибири — в Томск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Иркутск. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.
Он отметил, что в первую пятидневку марта погода будет очень теплой: в среднем на 10-12 градусов выше обычной для этого времени года. При этом тепло пойдет волной.
«Второго марта пик потепления с температурой плюс 3-4 градуса — это Томск, Новосибирск. В пятницу, 3 марта, уже Красноярск, Барнаул. Причем в Красноярске может температура повышаться до плюс 8-10 градусов. Таких значений не будет в эти дни даже на Кубани и в Крыму, только на Черноморском побережье. То есть могут посоревноваться Красноярск, Канско-Ачинский с Сочи и Туапсе», — рассказал Шувалов в комментарии URA.RU.
Однако метеоролог предупредил, что тепло в Красноярске продержится лишь сутки, а в субботу, 4 марта, теплее всего будет уже в Иркутске — там также воздух прогреется до десяти градусов. В Красноярске и Новосибирске к этому времени уже похолодает.
«Такая очень хорошая, я бы назвал, генеральная репетиция весны», — подытожил Шувалов.
Накануне, в последний зимний день, мощный снегопад и метель обрушились на Мурманскую область. В считанные минуты дороги в регионе превратились в снежную целину, произошли десятки аварий. Ситуацию усугубил сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду. В связи с непогодой многие школы даже отменили занятия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербург пришла «фальшивая» весна.
- 28 февр
- Мощный циклон принес метель и ураган в Мурманскую область
- 28 февр
- На острове Майорка в Испании объявлен красный уровень погодной опасности
- 26 февр
- Мороз или солнце? Какую погоду ждать россиянам в первый день весны
- 23 февр
- В Приэльбрусье начали принудительно спускать снежные лавины из-за непогоды
- 17 февр
- Занесенной снегом Кубани грозят наводнения из-за обильных дождей
- 17 февр
- От юга до севера: метели и гололед «атаковали» регионы России
- 16 февр
- На юге — метели, в Мурманске — северное сияние: природа продолжает удивлять россиян
- 15 февр
- Некурортная погода: в Сочи пришли сильнейшие метели
- 15 февр
- На Камчатке объявлена опасность схода лавин и штормовое предупреждение
- 14 февр
- Десятки аварий спровоцировала метель на Ставрополье. Есть погибший
63%
0.36 80.10
0.59
Нашли ошибку?