Мощный циклон принес метель и ураган в Мурманскую область
Нагрузка на коммунальные службы колоссальная. Сложнее всего приходится автомобилистам.
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Bernd MÃ¤rz; 5-tv.ru
Мощный снегопад и метель обрушились на Мурманскую область. Сложнее всего приходится автомобилистам. Дороги в считанные минуты превратились в снежную целину, видимость практически нулевая, сообщается о десятках аварий.
Коммунальщики с нагрузкой не справляются. Ситуацию усугубляет сильный ветер, скорость которого порывами достигает 25 метров в секунду. В связи с непогодой многие школы отменили занятия.
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