Мощный циклон принес метель и ураган в Мурманскую область

Мощный снегопад и метель обрушились на Мурманскую область. Сложнее всего приходится автомобилистам. Дороги в считанные минуты превратились в снежную целину, видимость практически нулевая, сообщается о десятках аварий.

Коммунальщики с нагрузкой не справляются. Ситуацию усугубляет сильный ветер, скорость которого порывами достигает 25 метров в секунду. В связи с непогодой многие школы отменили занятия.