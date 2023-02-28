Мощный циклон принес метель и ураган в Мурманскую область

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Нагрузка на коммунальные службы колоссальная. Сложнее всего приходится автомобилистам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Bernd MÃ¤rz; 5-tv.ru

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Погода

Мощный снегопад и метель обрушились на Мурманскую область. Сложнее всего приходится автомобилистам. Дороги в считанные минуты превратились в снежную целину, видимость практически нулевая, сообщается о десятках аварий.

Коммунальщики с нагрузкой не справляются. Ситуацию усугубляет сильный ветер, скорость которого порывами достигает 25 метров в секунду. В связи с непогодой многие школы отменили занятия.

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