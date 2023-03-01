Уже готовятся: Китай может решить конфликт с Тайванем раз и навсегда

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 628

Политолог Марков: Китай готовится военным путем решить вопрос с Тайванем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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Позиция КНР по отношению к Тайваню ужесточается на фоне нагнетания ситуации вокруг мятежного острова со стороны США.

Правительство Китая не исключает вероятность решения «тайваньского вопроса» силовым методом, для чего в стране готовится соответствующее законодательство. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Сергей Марков.

«Они готовятся к тому, что, возможно, придется применять военную силу. В связи с этим принимается ряд законов. <…> Они создают некоторую правовую базу. Может, понадобится мобилизация и так далее», — пояснил эксперт.

Марков добавил, что в последнее время отчетливо наблюдается ужесточение позиции Китая по отношению к Тайваню. Это происходит на фоне нагнетания ситуации вокруг мятежного острова со стороны Вашингтона.

Накануне в США приняли ряд законопроектов о введении экономических ограничений в отношении Китая. Официально объявлено, что цель санкций — «защита» Тайваня от возможных посягательств со стороны КНР.

В частности, одна из инициатив — «Закон о предотвращении конфликтов на Тайване» — направлена на сдерживание возможной агрессии Китая и подразумевает персональные санкций в адрес его чиновников и членов их семей.

Еще одно предложение — «Закон о давлении на регулирующие организации для прекращения угроз от КНР» — предполагает оказание давления на мировое сообщество с целью добиться исключения Китая из большинства международных объединений, в том числе G20.

Белый дом неоднократно подтверждал свое согласие с принципом «единого и неделимого Китая» и признавал Тайвань частью КНР. Однако действия Вашингтона прямо противоположны его официальным заявлениям.

Ранее политолог Марков в комментарии 5-tv.ru рассказал, когда Китай перейдет к активной поддержке России.

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