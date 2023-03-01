Немецкий посол объяснил молчание ФРГ о взрыве на «Северных потоках»

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Посол Германии в России фон Гайр: ФРГ молчит о взрывах на СП из-за незавершенности расследования

Немецкий посол объяснил молчание ФРГ о взрыве на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Schemlyaev

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Дипломат из Германии не стал торопиться с выводами о причастности какой-либо страны к диверсии.

Германия все еще проводит расследование по факту подрыва газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом в разговоре с РБК сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр.

Именно так немецкий дипломат объяснил молчание своей страны по поводу теракта на российском газопроводе. Он отметил, что Германия расценивает произошедшее как преднамеренные действия и намерена найти виновника.

«Преднамеренные действия, подобные тем, что были совершены против газопроводов „Северный поток“, неприемлемы, угрожают международной безопасности», — заявил посол.

Фон Гайр отметил, что в настоящий момент помимо России независимым расследованием инцидента занимается Германия, Дания и Швеция, но пока ни одна из этих стран не достигла значительного прогресса, который позволил бы обнародовать результаты.

Херш рассказал, как США и Норвегия взрывали «Северный поток»

Ранее посол РФ в Германии Сергей Нечаев в диалоге с «Известиями» отметил, что Германия уже четвертый месяц не отвечает властям России, которые отправили официальный запрос в диппредставительства ФРГ.

Новый виток расследования подрыва «Северных потоков» начался после сенсационного расследования всемирно известного разоблачителя — американского журналиста Сеймура Херша. Тот прямо обвинил власти США в диверсии и заявил, что теракт одобрил лично президент Штатов Джо Байден.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Байден случайно раскрыл тайну подготовки США к подрыву «Северных потоков».

Тема:
Северный поток
28 февр
РФ готовит заявление по теракту на «Северных потоках» на встрече глав МИД G20
28 февр
Онкология и другие болезни: европейцы очень скоро ощутят последствия взрывов СП
27 февр
Хроника теракта: в Китае наглядно показали, кто и как взорвал «Северный поток»
27 февр
Ученые: диверсия на «Северных потоках» привела к загрязнению Балтийского моря
27 февр
Глава МИД Венгрии назвал подрывы ниток «Северных потоков» терактом
27 февр
В Венгрии взрывы на «Северных потоках» назвали терактом: «Это скандально»
25 февр
Welt: Германия планирует использовать трубы «Северного потока-2» для СПГ
24 февр
Журналист Херш: Байден случайно раскрыл тайну подготовки США к подрыву «Северных потоков»
24 февр
Журналист Херш озвучил цель США при подрыве «Северных потоков»
23 февр
«Материальные и энергетические потери»: как ФРГ пострадала из-за взрывов на СП
-3° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
75.25
0.36 80.10
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 1 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:36
«Он в восторге!»: какой язык изучает сын Татьяны Брухуновой в два года
22:24
Немецкий посол объяснил молчание ФРГ о взрыве на «Северных потоках»
22:12
Собянин: для обслуживания БКЛ созданы новые рабочие места для специалистов
21:52
В Москве открыли Большую кольцевую линию: как и куда можно проехать
21:40
Специалисты заповедника Приморья опубликовали редкие кадры котенка леопарда
21:29
Главы МИД РФ и Индии заявили о стремлении нарастить координацию на мировой арене

Сейчас читают

В Госдуме раскрыли реальное отношение Польши к украинцам
Миллион кубиков в день: чем сейчас лечат тяжелобольного Костомарова
Дмитрий «Гоблин» Пучков - о новом подростковом движении «Редан» и инициативе запретить аниме
Экс-супруга Пьера Нарцисса захоронит останки певца на Троекуровском кладбище

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица