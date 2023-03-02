Зеленского осудили за угрозы в адрес США: «К черту Украину!»
Президент Незалежной перестал контролировать, что говорит. Ситуация на мировой арене усугубляется.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk; 5-tv.ru
Американцы возмущены позицией Владимира Зеленского и его требованиями. Последней каплей стали его заявления о том, что США рано или поздно должны будут отправить своих детей в зону боевых действий и там они будут умирать — ради защиты НАТО. Жители Штатов восприняли эти слова, как личную угрозу. И теперь лидер Украины в их глазах — опасный и сумасшедший человек.
«Зеленский — тотальный социопат. К черту Зеленского. К черту Украину. После этих комментариев я официально поддерживаю Путина», — пишут люди в соцсетях.
«Зеленский прямо угрожает нам и заявляет, что американские сыновья и дочери должны будут сражаться и умирать за Украину. Ни за что!» — заявляла также экс-помощник министра финансов США Моника Кроули.
Такие слова Владимир Зеленский произнес на недавней пресс-конференции, посвященной годовщине специальной военной операции на Украине.
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