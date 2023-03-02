В МИД КНР призвали США прекратить продавать оружие Тайваню

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Американцы продолжают накалять мировую обстановку. Одной Украиной не отделались.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Walid Berrazeg; 5-tv.ru

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Западные дипломаты превратили работу в балаган, пытаясь свалить вину за собственные экономические проблемы на Россию. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед коллегами в Нью-Дели, начал с извинений за поведение западных дипломатов. Также дипломат потребовал быстрого и честного расследования диверсии на «Северном потоке».

В рамках визита за рубеж Лавров интенсивно ведет двусторонние переговоры. Так, он впервые встретился с новым министром иностранных дел Китая Цинь Ганом. Как сообщается, собеседники выразили удовлетворение высокими темпами сотрудничества и политического диалога Москвы и Пекина.

Тем временем МИД Китая выразил протест в адрес США. Недовольство вызвала продажа Тайваню американских ракет для истребителей F-16 — на сумму более шестисот миллионов долларов. Китайские власти заявляют, что эта сделка наносит ущерб отношениям Пекина и Вашингтона и подрывает стабильность в регионе. Китай призвал США прекратить продажу вооружений Тайваню.

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