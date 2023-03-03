Российские военные практически полностью окружили Артемовск

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 660

Украинские боевики отступают под натиском российских бойцов. Ресурсов у пособников киевского режима не хватает.

Российские военные практически полностью окружили Артемовск

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Артемовск фактически окружен силами РФ. Об этом сообщил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. В видеообращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он заявил, что российские бойцы практически окружили город, и осталась лишь одна дорога.

Также глава «Вагнеровцев» призвал власти Незалежной дать украинским военным возможность уйти из Артемовска. Тогда же поступила информация, что подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) командование приказало немедленно покинуть город. По словам командира войск Самостийной с позывным «Мадьяр», о не знает, что побудило украинское командование отдать приказ отступать, когда его люди провели в Артемовске 110 дней боевых дежурств.

Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Ее цель — освобождение мирных людей от геноцида со стороны радикалов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего не хватает ВСУ под Кременной.

Тема:
Спецоперация
3 мар
Марочко: ВСУ под Кременной не хватает продовольствия и воды
3 мар
Под Херсоном задержали информатора ВСУ, который передавал данные о военных РФ
3 мар
ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
3 мар
Не прячьтесь — достанем: как российские «Грады» разносят ВСУ в пух и прах
3 мар
«Четко в цель»: ВС РФ уничтожили базу диверсантов в Николаеве
3 мар
Никто, кроме нас: лучшее видео из зоны СВО за день
3 мар
«Артемовская мясорубка»: зарубежные СМИ сняли репортаж из госпиталя ВСУ
3 мар
Т-90М идет на прорыв: российские танкисты громят боевиков под Марьинкой
2 мар
Премьер Венгрии Орбан вспомнил диалог с Путиным незадолго до начала спецоперации
2 мар
Стало известно о возможном конфликте Зеленского с командующим операцией в Донбассе
Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
75.47
0.22 80.19
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:11
Синяк вместо лица: молодой любовник до неузнаваемости избил известного в Таганроге косметолога
12:53
«Сегодня — тренер по йоге, а завтра — водитель»: экстрасенс о будущем Ани Лорак
12:33
Российские военные практически полностью окружили Артемовск
12:14
Как порадовал Лолиту избранник в День влюбленных: «Мы взрослые люди…»
12:05
Шура готовится стать папой в ближайшее время
11:54
Умер обладавший 12 «Грэмми» джазовый саксофонист Джейн Шортер

Сейчас читают

Владимир Пресняков подарит жене на 8 Марта машину за пять тысяч рублей
Этого на сотни миллионов: кто и зачем интересуется имуществом Костомарова
🧙‍♀ Гороскоп на 3 марта для всех знаков зодиака
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица