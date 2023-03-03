Российские военные практически полностью окружили Артемовск
Украинские боевики отступают под натиском российских бойцов. Ресурсов у пособников киевского режима не хватает.
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Артемовск фактически окружен силами РФ. Об этом сообщил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин. В видеообращении к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он заявил, что российские бойцы практически окружили город, и осталась лишь одна дорога.
Также глава «Вагнеровцев» призвал власти Незалежной дать украинским военным возможность уйти из Артемовска. Тогда же поступила информация, что подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) командование приказало немедленно покинуть город. По словам командира войск Самостийной с позывным «Мадьяр», о не знает, что побудило украинское командование отдать приказ отступать, когда его люди провели в Артемовске 110 дней боевых дежурств.
Россия продолжает демилитаризацию и денацификацию Украины, начатую в феврале прошлого года. Ее цель — освобождение мирных людей от геноцида со стороны радикалов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, чего не хватает ВСУ под Кременной.
- 3 мар
- Марочко: ВСУ под Кременной не хватает продовольствия и воды
- 3 мар
- Под Херсоном задержали информатора ВСУ, который передавал данные о военных РФ
- 3 мар
- ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
- 3 мар
- Не прячьтесь — достанем: как российские «Грады» разносят ВСУ в пух и прах
- 3 мар
- «Четко в цель»: ВС РФ уничтожили базу диверсантов в Николаеве
- 3 мар
- Никто, кроме нас: лучшее видео из зоны СВО за день
- 3 мар
- «Артемовская мясорубка»: зарубежные СМИ сняли репортаж из госпиталя ВСУ
- 3 мар
- Т-90М идет на прорыв: российские танкисты громят боевиков под Марьинкой
- 2 мар
- Премьер Венгрии Орбан вспомнил диалог с Путиным незадолго до начала спецоперации
- 2 мар
- Стало известно о возможном конфликте Зеленского с командующим операцией в Донбассе
Читайте также
74%
0.22 80.19
0.09
Нашли ошибку?