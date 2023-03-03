Проезд к селу Любечане Брянской области временно закрыли

Накануне на территорию области вторглись украинские террористы.

В Брянской области запретили проезжать к селу Любечане из-за работы саперов. Туда накануне вторглась диверсионно-разведывательная группа. Сотрудники ГИБДД стоят в пункте Сачковичи и досматривают все автомобили. Проехать к селу можно только в объезд. При этом после населенного пункта путь закрыт для всех гражданских лиц, сообщает телеканал «Звезда».

Прежде была информация, что машина Росгвардии взорвалась на мине в Брянской области, в результате подрыва ранены четыре человека. Также две противотанковые мины были обнаружены на въезде в населенный пункт Сушаны Климовского района Брянской области.

За день до группа украинских диверсантов обстреляла машину, в которой находились малолетние дети. Также террористы взяли в плен несколько человек в селе Любечане Брянской области. В результате нападения два человека погибли, пострадал ребенок 2012 года рождения.

Позже ФСБ России отметили, что российские силовики отбросили украинских националистов из Брянской области на территорию Украины, где по ним был нанесен массированный артиллерийский удар.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал трагедию в Брянской области атакой террористов. Пресс-секретарь президента обратил внимание, что Россия будет привлекать внимание международной общественности к произошедшему.

Ранее 5-tv.ru писал, что 11-летний Федор, который получил ранение, но спас из расстрелянной машины двух девочек, получит награду.