Американский журналист разоблачил тех, кто совершил теракт на «Северных потоках»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 89

Журналист из США заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы

Американский журналист разоблачил тех, кто совершил теракт на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Самый громкий разоблачитель правительства США Сеймур Херш опубликовал разгромную статью.

Взрывчатку под «Северные потоки» летом 2022 года заложили американские водолазы. Об этом заявил самый громкий разоблачитель правительства США, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

В своем блоге журналист рассказал, что в июне прошлого года водолазы из США, действуя под прикрытием учений НАТО, установили взрывчатку с дистанционным управлением, которая спустя три месяца нанесла серьезный урон трем из четырех трубопроводов «Северных потоков».

В качестве союзников американцы выбрали норвежцев, у которых в этой миссии тоже был личный интерес — разрушение «Северных потоков» позволило бы Норвегии продавать Европе значительно больше собственного природного газа.

Сеймур Херш заявил, что ВМС (военно-морские силы — Прим. ред.) США предлагали применить подлодку для атаки на «Северные потоки», а ВВС (военно-воздушные силы — Прим. ред.) — бомбы с дистанционным взрывателем. Главным вопросом, который волновал Белый дом, была безопасность. И норвежцы придумали, как заставить взрывчатку сработать дистанционно по приказу Джо Байдена и не оставить улик.

«На просьбу прокомментировать ситуацию представитель Белого дома Эдриенн Уотсон ответила по электронной почте: „Это ложь и полный вымысел“. Тэмми Торп, представитель Центрального разведывательного управления, аналогичным образом написала: „Это утверждение полностью и бесповоротно ложно“», — сообщил журналист.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября прошлого года у датского острова Борнхольм в Балтийском море.

«Сработала мощная взрывчатка С4, и три из четырех трубопроводов были выведены из строя. В течение нескольких минут можно было увидеть, как лужи метана, оставшиеся в закрытых трубопроводах, растекаются по поверхности воды, и мир узнал, что произошло нечто необратимое», — написал Херш.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден отказался от слов об уничтожении «Северного потока».

Тема:
Северный поток
4 февр
Германия не нашла доказательств причастности РФ к атакам на «Северных потоках»
4 февр
Захарова про слова Шольца о взрывах на «Северных потоках»: «Есть, что скрывать»
2 февр
Лавров: Радость Нуланд взрывам на «Северных потоках» говорит об участии США
1 февр
Ведущий Fox News Карлсон обвинил Нуланд в организации взрывов «Северных потоков»
30 янв
«Забавное признание»: Лавров отреагировал на слова Нуланд о «Северных потоках»
28 янв
Захарова: слова Нуланд доказали отношение США к терактам на «Северных потоках»
26 янв
Глава Nord Stream 2 Варниг раскрыл тайну беседы с Путиным после начала СВО
26 янв
В Nord Stream AG намекнули на виновника взрывов на нитях «Северного потока»
7 янв
Сенатор Пушков назвал Германию виновной в «переломанных» отношениях с Россией
25 дек
Новак: ремонт на «Северных потоках» технически возможен
-5° Атмосферное давление 780 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.89
0.29 75.91
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 8 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

17:22
Родом из поволжских немцев: актер Олег Гаас раскрыл тайну своего имени
17:10
Минобороны: российские военные поразили штаб бригады ВСУ в ДНР
17:02
Правительство РФ обсуждает с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет
16:57
«Главное — живи»: Навка впервые прервала молчание о Костомарове
16:50
Никак не наиграются: в Евросоюзе хотят усилить антироссийские санкции
16:42
Лия Ахеджакова осталась без работы

Сейчас читают

Политолог Марков раскрыл, какие европейские страны поддерживают Россию
Новак: эмбарго на нефть из РФ показало отсутствие логики у властей Евросоюза
"Я никого не предавала": Народная артистка Украины Повалий озвучила истинные причины переезда в Россию
Военный аналитик рассказал об оружии США, способном вызывать землетрясение

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023