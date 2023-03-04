Экс-разведчик Риттер заявил о желании Путина защитить русских на Украине

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 20

Российский лидер не позволит террористам уничтожать несчастных. Ради свободы мирного населения будет сделано все возможное, считает эксперт.

Экс-разведчик Риттер заявил о желании Путина защитить русских на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Mikhail Metzel/Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация

Президентом РФ Владимиром Путиным движет желание защитить русских на Украине. Об этом заявил бывший офицер разведки корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его словам, он несет ответственность за всю русскую нацию.

«Поэтому, когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать», — сказал Риттер.

Также эксперт добавил, что действия главы государства очень последовательны на фоне поставок западного оружия Украине. Риттер объяснил, что Запад поставляет вооружение Киеву, поэтому российский лидер «будет защищать людей и не позволит, чтобы это оружие находилось рядом с границей страны».

«Он не блефует, если он что-то говорит, то он это делает», — заключил он.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе вновь обострился 17 февраля. После чего, 21 февраля, российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Украине предрекли мрачное будущее при затягивании конфликта с Россией.

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