Чем дольше будет затягиваться противостояние Украины с Россией, тем серьезнее будут последствия.

Украина продолжит терять свои территории, если Россия продолжит проводить спецоперацию. Такое громкое заявление сделал публицист, бывший инспектор ООН по вооружениям в Ираке, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTubе-каналу Rebirth of Communism. Он напомнил, что Украина уже безвозвратно потеряла около 20% территорий.

«Эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — заметил отставной военный.

Скотт Риттер добавил, что Украина теряет не только земли. Он напомнил, что ВСУ теряют большое количество солдат, в том числе из-за того, что командование сил страны отправляет их на передовую без обучения. А миллионы граждан Украины стали беженцами в европейских государствах, добавил он.

Только из этих данных можно сделать вывод о том, что Киев должен быть заинтересован в том, чтобы решить все вопросы с Россией дипломатическим путем.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе вновь обострился 17 февраля. После чего, 21 февраля, российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что свидетельствует о скором исчезновении Украины с лица Земли.