Как российские военные зачищают Артемовск от ВСУ: видео с передовой
Дома мирных жителей украинские боевики превратили в настоящие опорные пункты с окопами. Все это осложнило освобождение города.
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
В Артемовске, через который уже больше полугода проходит линия фронта, до сих пор остаются мирные люди — об этом сообщают бойцы штурмовых отрядов.
Порой, даже окопы украинских военных с линии соприкосновения уходят прямо в жилые кварталы — через эти коммуникации противник подвозит боекомплект и эвакуирует раненых. Последних с каждым днем все больше. Подробности с передовой покажет военкор «Известий» Дмитрий Астрахань.
Некоторые районы Артемовска уже не только освобождены, но и полностью зачищены штурмовыми отрядами российских сил. Здесь таких районов, где можно более-менее осмотреться, по домам хорошо видны следы боев, часть уничтожалась артиллерией, где были выявлены огневые точки.
«Это крупные потери. Бойцы встречаются здесь из различных бригад, различного уровня подготовленности — от их спецназа под названием „Кракен“* до практически никак не подготовленных молодых ребят», — рассказал российский боец.
Штурмовые группы проходили шаг за шагом пешком, непосредственно вступая в контактный бой, в том числе, чтобы обезопасить мирное население, которое до конца, до освобождения находилось в этих районах и в этих домах.
«Окопы идут прямиком в дома. В жилые дома. То есть противник осуществлял ротацию, подброс БК, эвакуацию раненых абсолютно скрытно. Видите, позиции серьезные, сами понимаете, какие здесь были бои, чтобы их с этих позиций убрать», — рассказал российский боец.
По мере того, как российские штурмовые отряды продвигаются вглубь Артемовска сразу с нескольких направлений, подтягиваются и тылы. Например, в безопасных подвалах оборудуются эвакуационные пункты для срочного оказания медицинской помощи и уже дальнейшего вывоза в тыл.
«Укрытие позволяет очень безопасно здесь находиться. В непосредственной близости от передовых позиций. Сейчас немножко недоделали, осталось подключить генератор. Здесь будет свет и можно будет работать дальше», — рассказал российский боец.
* — Украинское националистическое формирование.
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