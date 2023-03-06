Как ведутся бои за Угледар: репортаж с передовой

Ни одного целого дома не осталось по дороге на Угледар — город превратился в один сплошной укрепрайон. В каждой из построек сразу несколько огневых точек противника, их одну за одной штурмуют морпехи тихоокеанского флота, продвигаясь под огнем танков и артиллерии. Кирилл Ольков увидел, как работают бойцы ВМФ.

Южные дачи под Угледаром. Морпехи Тихоокеанского флота находятся на бывших огневых позициях ВСУ. Отсюда все передвижения боевиков видны как на ладони.

Морпехи пытаются нащупать слабые места противника, боевики в агонии обрушивают всю мощь контратак.

В отчаянии ВСУ стягивает в Угледар все имеющиеся резервы. Держат оборону из последних сил. Не жалеют ни своих солдат, ни снарядов.

Противник кидает одну гранату за другой. Нужно выбираться из укрытия. Отсюда боевиков не достать.

Мощный шквальный огонь по вражеским позициям. На кадрах массированное подавление бронетехники ВСУ. Крепкая оборона противника продавлена. Можно идти вперед.

«Под выстрелами танков ты пробегаешь от дома к дому. Двигались дальше под минометными обстрелами, над нами коптер все время висел. Это самое эпическое было», — рассказал боец с позывным «Малец».

Морпехи продвигаются вперед под непрекращающимся огнем диверсантов, которые прячутся за жилыми домами.

По дороге на Угледар нет ни одного целого дома. Все это последствия ожесточенных боев. Угледар — это не просто провинциальный город, а один сплошной укрепрайон. В частном секторе больше 500 домов. И в каждом по несколько огневых точек врага.

Сам город — одна большая промзона с угольными шахтами и подземными разветвленными коммуникациям. Там и окопались боевики.

«Там руины. Развалины. Есть нормальные укрепсооружения, подвалы», — рассказал боец с позывным «Хакас».

Подземелья с огневыми рубежами, укрепрайоны за высотками. Российским военнослужащим приходится буквально пробиваться сквозь преграды. Морпехи, несмотря на сопротивление, продолжают двигаться вперед.

Угледар — это последний населенный пункт с многоэтажными зданиями на южно- донецком участке спецоперации. Дальше идут поля и голые степи и гораздо больше возможностей для наступления.