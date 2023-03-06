Российские миротворцы пресекли конфликт враждующих сторон в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы пресекли очередную вспышку конфликта между армянской и азербайджанской стороной в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что 5 марта в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащие Азербайджана обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха.

«В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. Усилиями российских миротворцев боестолкновение прекращено», — говорится в информационном бюллетене военного ведомства.

Отмечается, что сейчас по факту происшествия командование российского миротворческого контингента проводит разбирательство совместно с азербайджанской и армянской сторонами.

Накануне о перестрелке в Нагорном Карабахе сообщили СМИ Армении и Азербайджана, уточнив, что после инцидента обе стороны обвинили друг друга в провокации.

Так, Минобороны Азербайджана заявило, что его подразделения пытались остановить и проверить автомобиль, якобы осуществляющий незаконные военные перевозки по дороге Ханкенди-Халфали-Туршсу из Армении на территорию Азербайджана.

В свою очередь МИД Армении назвал обвинения со стороны Баку «абсурдом» и заявил об атаке азербайджанской диверсионной группы на УАЗ, в котором находились четверо карабахских полицейских, ехавших по служебным делам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил обращение в Совбез ООН из-за ситуации в Нагорном Карабахе.