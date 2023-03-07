Шеф-повар итальянского ресторана готовит для наших бойцов на передовой
Кулинар из Пятигорска ушел на фронт сразу после начала спецоперации.
Фото, видео: © РИА Новости / Красильников Станислав; 5-tv.ru
Для наших бойцов на передовой теперь готовит шеф-повар итальянского ресторана.
Андрей из Пятигорска ушел на фронт, не раздумывая, почти сразу после начала спецоперации: он сменил итальянскую кухню на полевую, а обычный китель — на военный.
Здесь все блюда повар готовит исключительно на дровах — и с обилием овощей.
Каждую неделю составляется новое меню, и оно точно не хуже, чем в элитном ресторане, где раньше и работал Андрей.
Бойцы смеются, что таких блюд они не пробовали даже на гражданке.
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