«Мы почти окружены»: украинские войска в Артемовске теряют надежду
France-Presse: украинские силы в Артемовске находятся в бедственном положении
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru
Украинские националисты жалуются на ужасающее положение в Артемовске и сообщают о том, что пути для отступления из города перекрыты.
Украинские боевики уже потеряли надежду на то, что киевские войска удержат Артемовск, он же Бахмут. Об этом в интервью французскому агентству France-Presse заявил один из бойцов ВСУ. По словам солдата, у его сослуживцев уже не осталось сомнений в том, что город падет. Многие отряды уже начали оставлять позиции. При этом быстрому отступлению мешает сильная весенняя распутица — военная техника буквально тонет в грязи.
«Мы почти окружены. Части постепенно отступают небольшими группами. Единственный путь из Бахмута лежит по грунтовым дорогам, ведущим в Часов Яр. Если там застрянут танки, они могут стать мишенью для артиллерийского огня», — заявил боевик.
При этом французская пресса отмечает: Зеленский все еще продолжает посылать своих людей на верную смерть, поручая военачальникам отправить в Артемовск подкрепление.
- 7 мар
- Украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
- 7 мар
- ВСУ бросают все силы в Артемовск, пытаясь избежать полного окружения города
- 6 мар
- «Шансы 30 на 70»: боевики ВСУ в Артемовске пожаловались на тяжелейшие потери
- 6 мар
- Хотят довести до миллиона: почему российским бойцам важно освободить Купянск
- 6 мар
- Главком ВСУ Залужный решил держаться за Артемовск «до последнего украинца»
- 6 мар
- США и Великобритания мешают встрече Путина и Зеленского
- 6 мар
- Удар по ангару ВСУ новейшим российским высокоточным боеприпасом сняли на видео
- 6 мар
- Европейские СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ в Артемовске
- 6 мар
- Марочко: негодные снаряды сдетонировали на позициях ВСУ под Часовым Яром
- 6 мар
- В ФРГ рассказали о споре Зеленского и Залужного из-за Артемовска
Читайте также
63%
0.01 80.24
0.19
Нашли ошибку?