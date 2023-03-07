В США обвинили в терактах на «Северных потоках» проукраинскую группировку

Официальный Вашингтон не нашел доказательств причастности России к взрывам на трубопроводах.

Взрывы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» организовала проукраинская группировка. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на новые разведданные США.

Уточняется, что взрывные устройства на трубопроводы установили, скорее всего, граждане Украины или России либо их «комбинация». Причем это были опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.

Издание отмечает, что вероятность причастности официального Киева к терактам остается под вопросом. При этом подчеркивается, что украинские официальные лица не всегда откровенны со своими американскими коллегами в том, что касается военных операций в российском тылу.

Газета обращает внимание на то, что любое предположение о причастности к диверсии Украины может нарушить отношения между Киевом и Берлином и подорвать поддержку Украины со стороны немецкой общественности. В целом, выводы на основе новых разведданных могут иметь серьезные последствия для коалиции, поддерживающей Украину, говорится в публикации.

Также, по данным газеты, официальный Вашингтон не нашел доказательств причастности России к взрывам на трубопроводах. При этом отмечается, что к инциденту не имеют отношения граждане США или Великобритании.

Кроме того, издание приводит слова неназванного европейского депутата, по данным которого, служба внешней разведки его страны собирает информацию примерно о 45 «кораблях-призраках», транспондеры которых не были включены или не работали, когда они проходили через район совершения теракта, возможно, чтобы скрыть их движения.

Также депутат сообщил, что, по его сведениям, диверсанты использовали более 1000 фунтов (около 450 килограммов — Прим. ред.) взрывчатки «военного назначения».

Ранее немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на генпрокурора страны Питера Франка сообщило, что немецкие правоохранители не нашли доказательств причастности России к атакам на «Северные потоки». Отмечалось, что специалисты брали пробы воды, исследовали грунт и остатки трубопровода, однако ни одного сомнительного факта, указывающего на Россию, ими обнаружено не было.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года у датского острова Борнхольм в Балтийском море. Швеция, Дания и Германия оценили инцидент, как спланированную диверсию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече глав МИД G20 заявил, что Россия настаивает на честном и быстром расследовании терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с участием всех заинтересованных сторон.