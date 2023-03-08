Прекрасный пол в армии: лучшее видео из зоны СВО за день

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Девушки-курсантки Военной академии радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко приняли участие в занятиях по военной подготовке.
Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
На войсковом стрельбище Военной академии РХБ защиты с девушками-курсантками провели практические занятия по огневой, тактической и медицинской подготовке.
Боевые стрельбы велись из стрелкового оружия: пулемета ПКМ, автомата АК-12; гранатомета РПГ-7В. Девушки отработали практические навыки оказания первой помощи раненым товарищам и эвакуации их с поля боя.
В специальных химлабораториях курсантки учились брать биологические образцы и проб грунта, воздуха, воды, и делать их анализ.
После занятий курсанты академии поздравили девушек с 8 Марта и подарили однокурсницам цветы.
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