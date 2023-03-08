В России рассказали об отказе Украины обменять 70 пленных солдат

Почему украинская сторона не пожелала обменивать своих солдат?

В Киеве отказались обменять 70 украинских солдат, которые находятся в плену на территории РФ. Об этом сообщила в своем Telegram-канале уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Она опубликовала данные военнослужащих, которых украинская сторона отказалась забирать. В данном списке мужчины от 22 до 58 лет. По ее словам, до этого Киев не выполнил соглашение об обмене пленными по формату «160 на 160», но был согласен обменять лишь 90 человек.

«Как говорится, делайте выводы», — написала Москалькова.

Накануне стало известно о том, что 7 марта с подконтрольной киевскому режиму территории на Родину вернулись 90 российских военнослужащих. Все они провели в плену от нескольких месяцев до года.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре прошлого года по результатам референдумов четыре освобожденных региона вошли в состав РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как освобожденные российские бойцы поделились пережитым в украинском плену.