«Обещали страшное»: освобожденные российские бойцы поделились пережитым в украинском плену

Военнослужащие провели в плену украинской армии от нескольких месяцев до года. Выходя из самолета, они признавались — не верится, что все позади.

7 марта с подконтрольной киевскому режиму территории на Родину вернулись 90 российских военнослужащих. Все они провели в плену от нескольких месяцев до года. Из самолета не все бойцы выходили самостоятельно — многим раненым потребовалась помощь. Каждый из них мечтает как можно скорее обнять близких. С освобожденными защитниками Донбасса пообщался корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Сергей Димичев попал в плен 7 сентября после многочасового обстрела. Как и остальные, он с нетерпением ждет встречи с родными после шести месяцев разлуки. Рассказывая о днях, проведенных в заточении, он смотрел журналисту прямо в глаза, не отводя взгляд, хотя, судя по воспоминаниям, пережил сильнейшее психологическое давление. Регулярно националисты убеждали пленных, что Родина их бросила и вызволять не собирается.

«Самое страшное, наверное, как они обещали остаться там навсегда. Что не будут менять (Производить обмен военнопленными. — Прим. ред.). Обращались с кем-то плохо, с кем-то более или менее. Отказывали в оказании медицинской помощи, это было. У некоторых по пять-шесть месяцев были пули в конечностях, их не вытаскивали», — сказал мужчина.

Павел попал в плен неожиданно: в результате столкновения. Он даже не смог описать в полной мере свои чувства — те, что переживал на передовой. Как отметил боец, такое можно осознать только если испытал на собственной шкуре. Не видевшие сражений и отношения друг к другу пленных и их надзирателей не поймет, каково это.

«Сначала чуть-чуть побили, а так в основном все было нормально. Ощущения непонятные, передать словами это невозможно. Если сам не переживешь, передать это невозможно. Скорее беспомощность и неизвестность», — вспоминал военный.

Максим родом из Алчевска Луганской народной республики (ЛНР). Он ждал освобождения из плена целый год. В феврале он оказался на передовой, а уже в мае был пленен и лишен понимания собственного будущего. Вместе с братьями по оружию боец попал в засаду под Северодонецком, после чего начались его 12 месяцев ожидания. Рассказывать, что происходило там, за чертой, в логове «любителей Бандеры» не стал — хочет скорее забыть, если это вообще возможно.

По словам бойца, долгое время мужчина жил в состоянии шока и растерянности: день за днем целый год надзиратели смотрели новости местных телеканалов, в которых говорилось о приближающейся победе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Но вновь прибывающие пленные приносили правдивые вести с полей спецоперации. И они успокаивали и давали надежду.

«Не могу сказать, что везде соблюдали Женевскую конвенцию, не во всех позициях. Давайте без конкретики, это пойдет на весь мир, я это осознаю. Не все так, как они показывают в своих новостях, не все так гладко. Но мы то знаем, как оно на самом деле будет рано или поздно… Планы какие? Вернуться домой!» — поделился Максим.

Виталию 50 лет, 6 сентября прошлого года он со своей ротой попал в окружение и неделю искал возможность выбраться к своим. До 13 сентября сослуживцы — около 30 человек — шли в населенный пункт Купянск Харьковской области, но там их уже ждали националисты.

«Больше всего тяжело морально. Это тоска по родным, тоска по родине — это самое худшее», — признался Виталий.

У каждого российского бойца, вернувшегося домой 7 марта, своя история. Одни вспоминают самые темные моменты, другие рассказывают, что давало им надежду: например, соотечественники, которые опровергали сообщения украинских СМИ о тысячных потерях армии РФ. Националисты, по-прежнему считающие освобожденные Луганскую и Донецкую народные республики (ЛНР и ДНР) своими землями, использовали жестокий ход, планомерно убеждая военных, что их соотечественники неизбежно проиграют бой. Не проиграли.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре прошлого года по результатам референдумов четыре освобожденных региона вошли в состав РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее, писал 5-tv.ru, бывший наемник ВСУ из США рассказал о жутких преступлениях националистов.