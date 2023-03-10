Зима не хочет уходить: многие регионы России накрыла непогода

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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни москвичам и петербуржцам придется пережить большой перепад температур.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Погода

Зимняя погода решила не сдаваться и охватила многие регионы страны. На Камчатке высота сугробов только увеличивается. Метели обрушились также на Сибирь и Приволжье. Так, в Башкирии из-за снега и сильного ветра на дорогах образовались огромные заторы. Пришлось даже ограничивать движение на нескольких трассах.

Белая пелена окутала и Иркутскую область. Хуже всего обстановка в Братске и Нижнеудинске. В Алтайском крае водителей просят отказаться от поездок. Впрочем, оставаться на месте тоже небезопасно. Ураганный ветер срывает крыши зданий, машины заваливает кусками кровли.

Самая неприятная ситуация на дорогах Бийска, где резко потеплело. Пассажирам автобусов приходится ждать помощи эвакуаторов, а простым автомобилистам выкручиваться, кто как может.

Ничего хорошего синоптики не обещают жителям Санкт-Петербурга и Москвы. В ближайшие дни им придется пережить большой перепад температур — от минус 20 ночью до плюсовых значений днем. Для метеозависимых москвичей самым сложным станет воскресенье, когда атмосферное давление достигнет барического дна. В ожидании новых капризов природы петербургские коммунальщики применяют свои новаторские способы борьбы с сосульками — при помощи привязанной к веревке лопаты.

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