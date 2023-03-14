Трамп назвал свои условия предоставления военной помощи Киеву

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 57

Дональд Трамп: лимиты военной помощи США Киеву будут зависеть от встреч Путина и президента Штатов

Трамп назвал свои условия предоставления военной помощи Киеву

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Экс-президент Соединенных Штатов видит свой сценарий взаимодействия с РФ по конфликту на Украине.

Объемы военной помощи США Украине будут зависеть от России. Конкретно — от встреч двух лидеров государств, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого цитирует канал Fox News.

Именно таким американский политик видит сценарий взаимодействия РФ и Штатов по ситуации в Киеве, если он снова возглавит государство. При этом, подчеркнул Трамп, Европа тоже должна будет платить.

Экс-президент США также отметил, что считает конфликт в Незалежной национальным стратегическим интересом не США, а Европы. Кроме того, он выступил против поддержки смены политической системы России, а вместе с этим назвал неэффективными все рестрикции против РФ.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах Запада поделить Украину надвое после завершения конфликта.

Тема:
Спецоперация
14 мар
ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление
14 мар
Российский военный назвал главное отличие армии России от ВСУ
13 мар
Назад дороги нет: боевики не могут эвакуировать раненых из Артемовска
13 мар
Российские силы отрезают пути подвоза резервов в Артемовск
13 мар
Укротеррористы ударили из HIMARS по Волновахе и убили двух девушек
13 мар
Кто и как обучает новобранцев для работы в зоне СВО — подробный репортаж
13 мар
WSJ: ВСУ несут большие потери под Артемовском из-за проблем с вывозом раненых
13 мар
Только вперед: как морпехи Черноморского флота теснят ВСУ на запорожском направлении
13 мар
Российские военные уничтожили около 190 боевиков ВСУ на донецком направлении
13 мар
Военный эксперт раскрыл правду о подготовке ВСУ к химатаке на фоне вербовки женщин-химиков
-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.46
-0.48 80.61
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:32
Александр Розенбаум рассказал о своем состоянии после госпитализации
10:30
Ветер сорвал купол минарета со строящейся мечети в Уфе
10:19
Три старшеклассницы пропали при неизвестных обстоятельствах в Красноярске
10:08
Трамп назвал свои условия предоставления военной помощи Киеву
9:57
ВСУ начали переброску боевой авиации на запорожское направление
9:42
Смертельный поворот: два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Приморье

Сейчас читают

Александра Розенбаума госпитализировали
🧙‍♀ Гороскоп на 14 марта для всех знаков зодиака
Официальное название Украины — Дикое Поле или Бывшая УССР
Подполковник раскрыл схемы сверхприбылей Запада по поставке оружия ВСУ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео