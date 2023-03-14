Трамп назвал свои условия предоставления военной помощи Киеву
Дональд Трамп: лимиты военной помощи США Киеву будут зависеть от встреч Путина и президента Штатов
Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino
Экс-президент Соединенных Штатов видит свой сценарий взаимодействия с РФ по конфликту на Украине.
Объемы военной помощи США Украине будут зависеть от России. Конкретно — от встреч двух лидеров государств, заявил экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, которого цитирует канал Fox News.
Именно таким американский политик видит сценарий взаимодействия РФ и Штатов по ситуации в Киеве, если он снова возглавит государство. При этом, подчеркнул Трамп, Европа тоже должна будет платить.
Экс-президент США также отметил, что считает конфликт в Незалежной национальным стратегическим интересом не США, а Европы. Кроме того, он выступил против поддержки смены политической системы России, а вместе с этим назвал неэффективными все рестрикции против РФ.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах Запада поделить Украину надвое после завершения конфликта.
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