ВСУ несут потери из-за нехватки боеприпасов и военных кадров

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Проблемы в военном снабжении испытывает не только Украина, но и Германия. С дефицитом чего столкнулись в Бундестаге?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool Philip Reynaers; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украине остро не хватает боеприпасов и квалифицированных военных кадров, что ведет к росту потерь. Об этом пишет The Washington Post.

Подобные проблемы испытывает не только киевский режим, но и его европейские союзники. Так, комиссар Бундестага по делам вооруженных сил призналась, что немецкой армии не хватает, буквально, всего. В Германии наблюдается дефицит касок, рюкзаков, жилетов, раций. Все это ранее было передано Киеву. И на этом фоне в Берлине прошел очередной митинг против поставок вооружений режиму Зеленского.

Тема:
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