Украине остро не хватает боеприпасов и квалифицированных военных кадров, что ведет к росту потерь. Об этом пишет The Washington Post.

Подобные проблемы испытывает не только киевский режим, но и его европейские союзники. Так, комиссар Бундестага по делам вооруженных сил призналась, что немецкой армии не хватает, буквально, всего. В Германии наблюдается дефицит касок, рюкзаков, жилетов, раций. Все это ранее было передано Киеву. И на этом фоне в Берлине прошел очередной митинг против поставок вооружений режиму Зеленского.