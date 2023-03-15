Новые детали: Путин рассказал о расследовании диверсий на «Северных потоках»

Специалисты «Газпрома» нашли на дне моря подозрительную антенну.

Сегодня стали известны новые данные по теракту на «Северных потоках». Владимир Путин — он сейчас с рабочей поездкой в Бурятии — сообщил, что специалисты «Газпрома» обнаружили на дне Балтийского моря что-то вроде радиомаяка, однако Запад предпочел проигнорировать этот факт.

«На удалении примерно 30 км от места взрыва был обнаружен столбик, который стоял в таком же месте, где произошел подрыв, а что это за место? Это самое уязвимое место в газопроводе, самые уязвимые места в газопроводе, стык труб, и там был обнаружен столбик в этом месте, специалисты считают, что это может быть антенна для приема сигнала на приведение в действие взрывного устройства, которое может быть, они не утверждают, но может быть заложено в эту трубопроводную систему. Судя по всему, несколько было взрывных устройств, заложено, что-то взорвалось, что-то нет, по каким причинам — неизвестно», — рассказал российский президент.

Также российский лидер прокомментировал версию о том, что якобы диверсию устроили некие проукраинские активисты, которые могли подплыть к месту взрыва на яхте. Эту легенду растиражировали западные СМИ.

«Уверен, что это полная чушь! Взрыв подобного рода, такой мощности, на такой глубине могут осуществить только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства, которое располагает определенными технологиями. А кто заинтересован? Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе, сжиженного природного газа, даже если он на 25-30% дороже, чем российский», — сказал Путин.

Почему же молчит Германия, которая осталась без российского газа — да и другие западные страны? Владимир Путин объяснил предельно доступно.

«Вообще-то европейцы, на мой взгляд, у них утрачен ген независимости, суверенитета и национального интереса, их чем больше лупят по носу или по темечку, тем ниже они сгибаются и шире улыбаются. Причин много: экономическая зависимость, политическая зависимость, информационная зависимость, зависимость в области промышленности, очень много нитей, которые создают эти условия унизительной зависимости» — резюмировал президент.