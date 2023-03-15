Посол России Антонов: «американцам нечего делать у границ России»

Упавший в воды Черного моря американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением, пишет газета New York Times.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов предостерег самолеты и корабли США от приближения к государственным границам России.

«Самое главное, что я считаю, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации», — сказал Анатолий Антонов.

Также Анатолий Антонов заявил, что беспилотники США собирают данные, которые Киев может использовать для ударов по силам и территории России. Кроме того, российский посол в Вашингтоне назвал провокацией появление беспилотника США над Черным морем. После посещения Госдепартамента, куда пригласили дипломата в связи с инцидентом, Анатолий Антонов подтвердил, что дрон летел с выключенными транспондерами и вошел в зону специальной военной операции, о границах которой все предупреждены.

И хотя американская сторона выразила протест, обвинив наших военных в непрофессионализме, российские летчики действовали максимально грамотно: контакта с дроном не было, оружие не применялось, аппарат упал сам.

Упавший в воды Черного моря американский беспилотник не был оснащен каким-либо вооружением, пишет газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника Пентагона.

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По версии американской прессы, российские истребители якобы сбросили на дрон топливо и повредили винт. Но в нашем Минобороны заявили, что он столкнулся с водой в результате резкого маневрирования. Беспилотник «Рипер» — один из самых мощных в США, он развивает скорость до 400 километров в час, способен нести 14 ракет и кружить в небе в течение суток. Чем последние месяцы и занимался — недалеко от Крыма.

В американском Совете нацбезопасности Белого Дома уже заверили, что продолжат летать над Черным морем.