Минобороны РФ прокомментировало инцидент с беспилотником США вблизи Крыма

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Иван Обухов
Иван Обухов 112

Минобороны сообщило об инциденте с американским беспилотником MQ-9 над Чёрным морем

Минобороны РФ прокомментировало инцидент с беспилотником США вблизи Крыма

Фото: www.globallookpress.com / Aleksandr Gusev

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Минобороны России заявило, что истребители ВСК РФ не применяли вооружение при сближении с беспилотником США.

Российское оборонное ведомство дало исчерпывающий комментарий касательно инцидента с беспилотником США в небе над Черным морем.

Согласно распространенного оборонным ведомством сообщению, утром 14 марта в небе над акваторией Черного морем вблизи Крыма средства контроля воздушного пространства ВКС России зафиксировали полет принадлежащего США беспилотника MQ-9: он двигался в направлении российской государственной границы.

Полет американского беспилотника осуществлялся с нарушением существующих для таких случаев правил. В результате российская сторона была вынуждена отреагировать, подняв в воздух истребители из состава дежурных по ПВО сил.

В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (мск) американский беспилотник потерял управляемость, потерял высоту и столкнулся с водой.

При этом особо отмечается, что истребители российских ВСК не применяли никакого вооружения, в контакт с беспилотников не вступали и благополучно возвратились на аэродром базирования.

Ранее 5-tv.ru писал, что произошло с беспилотником США в небе над Черным морем.

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