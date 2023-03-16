Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ

Ребята из этой бригады очень дружные и понимают друг друга с полуслова.

Бойцы 35-й зенитно-ракетной бригады Восточного военного округа в зоне специальной военной операции (СВО) рассказали RT о том, как разговаривают на непонятном украинским боевикам языке.

Известно, что их команда там с февраля прошлого года и практически половина — из Бурятии. Их состав за это время практически не менялся, ребята знают друг друга очень хорошо и держатся плечом к плечу.

«Бывает, между собой разговариваем на своем языке, чтобы никто ничего не понял. Мы называем это «режимом Б», — поделился один из военнослужащих родом из Бурятии.

Сейчас 35-ю бригаду называют «гвардейской» и это заслуга каждого бойца.

«Мы все одинаковые, стоим в одном строю. Мы делаем одно дело. Мы боремся с нацизмом», — заявил один из ребят.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР.