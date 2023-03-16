Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Военные из зоны СВО разговаривают на специальном языке, чтоб их не поняли враги

Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Ребята из этой бригады очень дружные и понимают друг друга с полуслова.

Бойцы 35-й зенитно-ракетной бригады Восточного военного округа в зоне специальной военной операции (СВО) рассказали RT о том, как разговаривают на непонятном украинским боевикам языке.

Известно, что их команда там с февраля прошлого года и практически половина — из Бурятии. Их состав за это время практически не менялся, ребята знают друг друга очень хорошо и держатся плечом к плечу.

«Бывает, между собой разговариваем на своем языке, чтобы никто ничего не понял. Мы называем это «режимом Б», — поделился один из военнослужащих родом из Бурятии.

Сейчас 35-ю бригаду называют «гвардейской» и это заслуга каждого бойца.

«Мы все одинаковые, стоим в одном строю. Мы делаем одно дело. Мы боремся с нацизмом», — заявил один из ребят.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР.

Тема:
Спецоперация
15 мар
События вокруг Украины. Главное за 15 марта
15 мар
ВСУ пошли в разведку боем в Запорожской области
15 мар
ФСБ перекрыла канал поставок оружия из зоны СВО в Белгородскую область
15 мар
Асад выразил поддержку спецоперации по защите Донбасса на встрече с Путиным
15 мар
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинской ДРГ в Запорожской области
15 мар
Как проект Народного фронта помогает ветеранам СВО в лечении и реабилитации
15 мар
Росгвардия предотвратила диверсию на территории ЛНР
15 мар
Российские силы освободили село Зализнянское под Артемовском
15 мар
Новые подробности взрыва в Мелитополе: кто и зачем подложил взрывчатку в авто
15 мар
Антонов назвал конструктивным разговор в Госдепе об инциденте с дроном MQ-9
+3° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
75.75
0.56 80.88
0.36
🧙‍♀ Гороскоп на 15 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:42
Новые задачи: Владимир Путин принял участие в коллегии Генпрокуратуры
0:30
Говорящие с ветром: российские бойцы придумали, как обмануть прослушку ВСУ
0:15
Сомнолог рассказал, к чему приведут пять суток без сна
23:59
События вокруг Украины. Главное за 15 марта
23:49
По улицам плавают автомобили: проливные дожди накрыли Турцию
23:35
Доверяй, но проверяй? Как перестать все контролировать и спокойно жить

Сейчас читают

Открыл глаза, улыбнулся и умер: детали таинственной смерти 22-летнего актера Князева
«Это была жизнь в любви»: Лиза Арзамасова сообщила о смерти любимого мужчины
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео