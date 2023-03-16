Автомобильный керлинг: гололед парализовал движение во Владивостоке

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Внезапный гололед парализовал движение во Владивостоке

Фото, видео: ГИБДД по Ростовской области / ТАСС; 5-tv.ru

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Погода

Утром в городе регистрировались девятибалльные пробки. Как местные добирались на работу и учебу?

Владивосток с утра 16 марта застрял в девятибалльных пробках. Заторы практически на всех улицах. Машины буксуют на месте. Парализовано движение общественного транспорта. На работу многие идут пешком. В городе масса аварий.

Так, настоящий автомобильный керлинг устроили водители на одном из спусков. Дорога настолько обледенела, что машины беспомощно скользили вниз, врезаясь друг в друга.

Сложная ситуация и в Хабаровске. После снегопада на дорогах также гололед, машины буксуют. Любая горка превращается в непреодолимое испытание для водителей.

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Погода
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