Автомобильный керлинг: гололед парализовал движение во Владивостоке

Утром в городе регистрировались девятибалльные пробки. Как местные добирались на работу и учебу?

Владивосток с утра 16 марта застрял в девятибалльных пробках. Заторы практически на всех улицах. Машины буксуют на месте. Парализовано движение общественного транспорта. На работу многие идут пешком. В городе масса аварий.

Так, настоящий автомобильный керлинг устроили водители на одном из спусков. Дорога настолько обледенела, что машины беспомощно скользили вниз, врезаясь друг в друга.

Сложная ситуация и в Хабаровске. После снегопада на дорогах также гололед, машины буксуют. Любая горка превращается в непреодолимое испытание для водителей.