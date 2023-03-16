«Реакция будет мгновенной»: в Совфеде РФ пригрозили США за провокации на тему беспилотника

Глава комиссии по защите госсуверинитета России заверил, что США не остановятся на достигнутом и будут продолжать провокационную политику.

Власти США должны внести корректировки во внешнюю политику после инцидента с беспилотником в Черном море, так как они должны понимать, что реакция России в случае чего будет быстрой и достаточно эффективной. Об этом заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов.

Политик заверил, что США не остановятся на достигнутом и будут продолжать провокационную кампанию.

«Я не сомневаюсь, что США будут продолжать провокационные действия, но при этом они гораздо лучше понимают, что реакция России будет мгновенной и достаточно эффективной», — сказал сенатор.

Климов отметил, что американский беспилотник MQ-9 нарушил закрытую Россией зону, поэтому Москва рассматривает такие действия США как угрозу и нарушение безопасности суверенной территории.

Прежде министр обороны России Сергей Шойгу и глава Пентагона Ллойд Остин во время телефонного разговора обменялись мнениями о причинах и последствиях крушения американского беспилотника в Черном море. Инициатором переговоров была американская сторона.

Глава российского ведомства указал на факт вторжения дрона в зону ограничения полетов. Помимо этого, по его словам, усиление разведочной деятельности США у побережья Крыма дает предпосылки для эскалации. В свою очередь, Остин сообщил, что США продолжат полеты над международными водами.

В этот же день директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отметил, что США реализуют разведку в акватории Черного моря и Россия знает о том, какие цели там преследуются.

Военные тайны: в Черном море ищут обломки дрона США

Об инциденте с российским истребителем Су-27 и американским беспилотником MQ-9 14 марта сообщило европейское командование Вооруженных сил США. Там рассказали, что при перехвате самолет задел крылом винт дрона, после чего тот упал в Черное море.

В Минобороны РФ заверили, что российские истребители не испытывали бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США.

Ранее 5-tv.ru писал, что инцидент с беспилотником США может отразиться на помощи Украине. Происшествие вполне может привести к распространению в Штатах мнения об отсутствия необходимости отправлять помощь для Украины.