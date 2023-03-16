Настоящий кошмар: как тяжелая артиллерия РФ наносит удары по укрепрайонам ВСУ

Российские наводчики выявляют цели и наносят по ним залповый удар. Откуда они получают точные координаты расположения украинских боевиков?

ВСУ каждый день теряют сотни своих боевиков на донецком направлении. Настоящий кошмар для них — тяжелая артиллерия России, которая наносит постоянные удары по укрепрайонам и бронетехнике противника. А разведка следит за действиями врага с расстояния в десятки километров. Корреспондент «Известий» Родион Северьянов побывал на позициях.

Российские наводчики выявили цель — минометный расчет украинских боевиков — залповым ударом те будут уничтожены. Батарея получила координаты, в казенниках орудий — подкалиберные снаряды. Звучит команда 3-3-3. Это называется кучно пошло — одним залпом три цели. И тут же координаты новой цели. С такой активной работой военным приходится действовать как единому организму.

Надо отметить, что погода солнечная, ветра почти нет — значит, метеоусловия меняются крайне редко, так что стрельба должна быть удачной. Коллеги рядом уже работают. В этом подразделении служат парни преимущественно из Адыгеи самых разных профессий. Боец с позывным «Лис» был простым строителем.

«Строительством занимался — евроремонты, всякое такое, монолит», —рассказал боец, пошутив, что сейчас занимается ландшафтным дизайном.

Укрепрайоны, командные пункты, колонны бронетехники и живая сила противника. Вот их цели. Главное, чтобы корректировщики не зевали и оперативно передавали координаты.

«Я знаю зачем я здесь, я пришел сюда за свою семью, за свою Родину, она меня позвала — и я пришел», — признался военный.

Первое орудие остается на дежурстве — заряжено и готово нанести удар по противнику, а еще два будут перемещаться на другую позицию. Это орудия буксируемые — их можно к любому транспорту прицепить и переместиться на новое место. Следом и первое орудие сменит позицию.