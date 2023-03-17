Захарова напомнила Дании о «верховенстве права» после недопуска РФ к расследованию на СП
Захарова назвала махинацией недопуск России к расследованию по «Северным потокам»
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Российский дипломат называла махинацией заявление датской стороны о недопуске специалистов России к расследованию на «Северном потоке».
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала в своем канале в Telegram снимок времен Афганской войны, на котором присутствует ее датский коллега Ларс Лекке Расмуссен. Фото сделано в 1988 году. Так она ответила на слова главного дипломата Дании о том, что российскую сторону нельзя допускать к расследованию диверсий на нитях газопровода «Северный поток».
«По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять», — иронично высказалась дипломат.
Захарова напомнила слова Расмуссена, который участвовал в «ознакомительной поездке» в Афганистан. Он был в пакистанской одежде и с автоматом АК47 для «визуализации соблюдения» того самого верховенства права.
«Мы поддержали местное население против оккупационной власти. Мы видели, как эти русские бомбардировщики пролетали над равниной, в основном там, где мы только что были, и сбрасывали бомбы. Если бы я знал, что это так опасно, не знаю, поехал бы туда», — заявил тогда глава МИД Дании.
Захарова добавила, что будет искать фото времен оккупации Данией Ирака с ее главным дипломатом. До этого представитель внешнеполитического ведомства РФ называла махинацией заявление датской стороны о недопуске специалистов России к расследованию терактов на нитях газопровода «Северный поток».
Ранее 5-tv.ru писал о том, кто виновен в терактах на «Северном потоке».
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