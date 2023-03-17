Захарова напомнила Дании о «верховенстве права» после недопуска РФ к расследованию на СП

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 55

Захарова назвала махинацией недопуск России к расследованию по «Северным потокам»

Захарова напомнила Дании о «верховенстве права» после недопуска РФ к расследованию на СП

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Северный поток

Российский дипломат называла махинацией заявление датской стороны о недопуске специалистов России к расследованию на «Северном потоке».

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала в своем канале в Telegram снимок времен Афганской войны, на котором присутствует ее датский коллега Ларс Лекке Расмуссен. Фото сделано в 1988 году. Так она ответила на слова главного дипломата Дании о том, что российскую сторону нельзя допускать к расследованию диверсий на нитях газопровода «Северный поток».

«По его словам, в Дании, Швеции и ФРГ соблюдается верховенство права, поэтому их расследованиям можно доверять», — иронично высказалась дипломат.

Захарова напомнила слова Расмуссена, который участвовал в «ознакомительной поездке» в Афганистан. Он был в пакистанской одежде и с автоматом АК47 для «визуализации соблюдения» того самого верховенства права.

«Мы поддержали местное население против оккупационной власти. Мы видели, как эти русские бомбардировщики пролетали над равниной, в основном там, где мы только что были, и сбрасывали бомбы. Если бы я знал, что это так опасно, не знаю, поехал бы туда», — заявил тогда глава МИД Дании.

Захарова добавила, что будет искать фото времен оккупации Данией Ирака с ее главным дипломатом. До этого представитель внешнеполитического ведомства РФ называла махинацией заявление датской стороны о недопуске специалистов России к расследованию терактов на нитях газопровода «Северный поток».

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто виновен в терактах на «Северном потоке».

Тема:
Северный поток
17 мар
Французский политик назвал виновных в теракте на газопроводах «Северный поток»
17 мар
Дания отказала России в участии в расследовании подрывов «Северных потоков»
16 мар
Немецкий след: недалеко от взрывов на «Северных потоках» дежурил военный корабль из Германии
15 мар
Кто мог устроить масштабную диверсию на «Северных потоках»
15 мар
Немецкая компания E.ON полностью списала долю в «Северном потоке»
15 мар
Новые детали: Путин рассказал о расследовании диверсий на «Северных потоках»
14 мар
Путин заявил, что теракт на СП совершен на государственном уровне
14 мар
Россия обнародовала в Совбезе ООН переписку по «Северным потокам»
14 мар
Связанную с терактом на «Северных потоках» яхту нашли у острова Рюген в ФРГ
13 мар
МИД РФ потребовал от СБ ООН срочно принять резолюцию по «Северным потокам»
+2° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
76.41
0.66 81.14
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 17 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:19
Полный тезка Эрдогана подал заявку на участие в выборах в парламент Турции
15:14
Евросоюз намерен перевести Украине 1,5 миллиарда евро на следующей неделе
15:00
Жена Зеленского довела ведущих MSNBC до истерики историей о банке помидоров и «сбитом» БПЛА
14:55
Шольц: Украине понадобятся гарантии безопасности по окончании конфликта
14:46
Дворник в Мытищах облил краской машину, когда поскользнулся на льду
14:41
Точно в цель: как ВС РФ уничтожают технику ВСУ с помощью ракет

Сейчас читают

Чем опасен лишний вес для женщин после 50 и о каких проблемах это может говорить?
Непроходимая ситуация. Когда образуется заворот кишок и чем опасен?
Пороть или нет: мать 17 детей раскрыла секрет идеального воспитания
Политолог назвал слабые стороны Байдена и Зеленского

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео