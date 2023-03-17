Французский политик назвал виновных в теракте на газопроводах «Северный поток»

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Иван Обухов
Иван Обухов 86

Французский политик Филиппо обвинил США в подрывах газопроводов «Северный поток»

Французский политик назвал виновных в теракте на газопроводах «Северный поток»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

При этом лидер французской правой партии «Патриоты» Филиппо затруднился предположить, замешана ли Норвегия в подготовке к взрывам.

Посольство России в Вашингтоне разоблачает дезинформацию о подрыве газопровода «Северный поток» — ее становится все больше в западных СМИ.

Например, активно муссируется версия о нескольких любителях на арендованной яхте, которым якобы удалось провернуть сложнейшую диверсионную операцию.

Российские дипломаты уверены, что цель подобной информационной кампании — отвлечь внимание от правды. Особенно от расследования американского журналиста Сеймура Херша, который прямо называет заказчиком преступления администрацию США.

«Если американские корреспонденты действительно заинтересованы в установлении истинных обстоятельств и заказчиков этого, без преувеличения, „преступления века“ — советуем им чаще обращать внимание на призывы Российской Федерации запустить прозрачное международное расследование», — ответили в посольстве России в США.

В нашем посольстве добавили, что собственнику взорванных трубопроводов Газпрому до сих пор не дают провести расследование. Поэтому дипломаты задаются вопросом — что это, если не желание «покрыть» исполнителей и заказчиков преступления.

А лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо — в свою очередь — заявил, что за подрывом «Северных потоков», очевидно, стоят Соединенные Штаты, заявил он в интервью РИА Новости.

«США годами боролись с газопроводом „Северный поток“, это стало постоянным элементом их политики. И в начале февраля 2022 года Байден публично заявил, что американцы способны сделать так, чтобы газопровода не стало. И так и произошло», — сказал Филиппо.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» — прогремели взрывы.

Ранее 5-tv.ru писал, что военный эксперт раскрыл обман Пентагона по видео с БПЛА MQ-9 Reaper.

Тема:
Северный поток
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