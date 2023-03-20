🧙‍♀ Гороскоп на 20 марта для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 20 марта. В новые сутки убывающей Луны будет полезно разгрести старые дела и начать новые. Также на вечер вторника можно запланировать встречу с друзьями, чтобы отдохнуть от рутинных дел и приятно провести время с близкими.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 марта

♈ Овны

Вскоре начнется ваш сезон, и вы более чем готовы дебютировать в роли короля или королевы бала! Звезды напоминают вам о том, что сдвиг в вашей вибрации помогает вам создать новую реальность для себя и привлечь людей, которые будут поддерживать ваш рост. Расширение вашего круга общения станет большой темой в ближайшие недели. Сделайте себе одолжение, Овны, держите свое прекрасное сердце открытым.

Космический совет: жизнь дает вам шанс расширить свой круг общения.

♉ Тельцы

Вот о чем стоит подумать, потягивая утренний чай, Тельцы: бриллианты зарождаются под давлением, а семена прорастают в темноте. Итак, принимайте все как есть — все взлеты, падения с внутренним знанием того, что в настоящее время вы испытываете внутреннюю алхимию. Когда-нибудь вы оглянетесь на свое прошлое с улыбкой на лице. Придет время, и вы оглянитесь на свое прошлое с благодарностью.

Космический совет: примите все обстоятельства жизни.

♊ Близнецы

От тяжелой работы никуда не деться. Но суета — это не то, чего вы когда-либо боялись. Старайтесь каждый день проявлять то, что зажигает вашу душу, и знайте, что постоянство станет секретным соусом вашего успеха, Близнецы. Но не забывайте соблюдать баланс: находить время для ухода за собой и делать определенные вещи только потому, что они доставляют радость.

Космический совет: последовательность станет секретным соусом вашего успеха.

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♋ Раки

Если в прошлом ничего не получилось, то это потому, что этого не должно было произойти тогда. Это потому, что-то, о чем вы просили, не соответствовало вашему высшему благу на тот момент. Сделайте себе одолжение, Раки, бросьте ненужный багаж. С этим отпустите «почему» и «как». Жизнь предлагает вам шанс начать все сначала, во всех смыслах этого слова.

Космический совет: избавьтесь от багажа прошлого.

♌ Львы

Ваша душа выбрала этот опыт как способ встретиться лицом к лицу со своими тенями и испытать внутреннюю алхимию. Итак, выдохните страхи, а вместе с ними «как» и «почему». Вас поддерживает Вселенная и ваши духовные наставники, сейчас и в каждый момент, Львы. Поверьте, что они работают с вами и через вас, чтобы очистить то, что больше не служит вашему высшему благу.

Космический совет: отбросьте свои страхи и двигайтесь вперед.

♍ Девы

Вы находитесь в переходном периоде. Подумайте о том, что старые предметы несут в себе энергию того, кем вы были раньше, давно ушедших времен. Прощаясь с несовместимыми энергиями, вы создаете пространство для того, что соответствует вашим вибрациям на сегодняшний день, Девы.

Космический совет: очистите пространство для нового в жизни.

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♎ Весы

Отпустите необходимость плыть против течения, Весы. Принимайте убывающую Луну как время саморефлексии и время возрождения. Попробуйте вести дневник и медитации, эти практики помогут вам более полно услышать ваш внутренний голос.

Космический совет: не сопротивляйтесь течению жизни.

♏ Скорпионы

Попробуйте включить в свою жизнь медитации. Такая ежедневная практика, как всем известно, успокаивает наш разум и нервы. Сегодня звезды вас просят культивировать спокойствие, Скорпионы, подходить к этому пространству тишины с открытым умом. Чем больше вы будете отказываться от своего целенаправленного подхода, тем лучше вы сможете получить доступ к высшим сферам своего сознания.

Космический совет: не позволяйте сложившимся обстоятельствам выводить себя из равновесия.

♐ Стрельцы

Вместо того чтобы сосредотачиваться на том, что вам нужно «исцелить» или «исправить», вернитесь в поток жизни и сосредоточьтесь на том, что получается, Стрельцы. Вскоре вы оглянетесь на это время в своей жизни как на время роста и обретения своей силы. Верьте, что все это происходит для вашего высшего блага.

Космический совет: сосредоточьтесь на настоящем.

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♑ Козероги

Это благоприятное время для того, чтобы заняться домашними делами. Обновите посуду, дополните интерьер новым сувениром или вовсе сделайте ремонт. Также подумайте об ужине при свечах с близкими в домашней обстановке, Козероги. Это поможет вам расслабиться от рутинных будней.

Космический совет: займитесь домашними делами.

♒ Водолеи

Вы чувствуете, что находитесь посреди темной ночи души. Вы не знаете, почему вы испытываете то, что испытываете, но вам и не нужно знать ответы на все вопросы, Водолеи. Сделайте себе одолжение — отбросьте вопросы и вернитесь в настоящее. Вселенная поддерживает вас и помогает вам очистить то, что больше не способствует вашему высшему благу.

Космический совет: не стоит заниматься самокопанием, проживайте свой опыт в настоящем.

♊ Рыбы

Если вы давно думаете над тем, чтобы начать новое дело и вложить в это свою энергию, приступайте прямо сейчас! Вам необязательно знать «как», «что» или «почему». Вы просто должны быть спонтанными и позволить своему внутреннему компасу указывать вам путь. Вы просто должны доверять себе, Рыбы. Звезды напоминают, что совершать ошибки — это часть процесса обучения.

Космический совет: следуйте компасу своего внутреннего желания.

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