Россия и Китай призывают изменить международный порядок, основанный на правилах США.

Председатель Китая Си Цзиньпин прибыл с визитом в Россию. В московском аэропорту Внуково его встречали с оркестром и журналистами. В Белом доме началась истерика. Там объявили, что власти США намерены внимательно следить за результатами визита. Однако американцы уже заранее обвинили Китай и Россию в подрыве всего и вся.

«Россия и Китай подрывают международный порядок, который США и многие наши союзники и партнеры выстраивали после окончания Второй мировой войны», — заявили американские власти.

Эксклюзивно для 5-tv.ru публицист и политолог Юрий Светов прокомментировал, почему США закатывают такую истерику и чего они боятся.

«Россия и Китай не подрывают международный порядок. Россия и Китай призывают изменить международный порядок, основанный на правилах США. Они хотят сформировать международный порядок, который базируется на законах и равноправии всех участников международного сотрудничества», — утверждает Светов.

Эксперт отмечает, что паника США связана с тем, что в том международном порядке, которое предлагают Россия и Китай — нет места Америке. У власти США не возникает мысли, что может возникнуть порядок, в котором они не смогут быть гегемоном.

«Мы последние годы слышали заявления официальных лиц США, что, если Америка не будет командовать, то в мире воцарится хаос. А в ответ Россия и Китай говорят — нет. Не хаос, а нормальные международные отношения, в которых никто не будет другим диктовать, как им нужно развиваться», — говорит политолог.

Юрий Светов отмечает, что Америка боится потерять мир в котором они на первом месте. Также эксперт упомянул, что США обозначили в доктрине, которую подписал Джо Байден, что Россия названа непосредственной угрозой США. А Китай — это стратегический конкурент.

Однако политолог упомянул, что это американцы летают в Черном море, а не русские нарушают границы территории США. Китайцы также не бросали никаких вызовов США.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай дальше всех продвинул идею переговоров России и Украины.