Китай дальше всех продвинул идею переговоров России и Украины

Председатель КНР — достаточно серьезная политическая фигура, к его мнению будет прислушиваться весь мир.

Именно Пекин смог глубже остальных продвинуться в вопросе выстраивания диалога между Москвой и Киевом. По словам политолога, члена Совета по внешней и оборонной политике Сергея Ознобищева, это случилось из-за серьезного политического веса председателя Китая Си Цзиньпина.

«Подвижки с переговорами намечаются в связи с позицией Китая. Это не удавалось другим посредникам: Турции, я уж не говорю о других западных лидерах типа (президента Франции Эммануэля — Прим. ред.) Макрона, даже (канцлер Германии Олаф — Прим. ред.) Шольц пытался первое время. Это все завело нас в тупик», — сказал эксперт в беседе с изданием URA.RU.

Ознобищев отметил, что Си Цзиньпин достаточно сильный лидер, к его мнению может прислушаться все мировое сообщество. В отличие от ряда других правителей, этот политик имеет «больше политического веса».

В том числе эксперт подчеркнул, что без вмешательства Пекина сложно найти решение по урегулированию украинского кризиса. Сейчас тяжело говорить о динамике диалога РФ и Незалежной, однако продвижение идеи этих переговоров действительно присутствует. На данный момент это похоже на «сильную заявку».

По мнению специалиста, может быть два контакта: сначала с российской стороной, а потом с украинским президентом Владимиром Зеленским. Для решения конфликта это очень важно.

«Товарищ Си отказался от личного контакта с Зеленским и украинский президент на это согласился. Он понимает, что если Китай взялся за дело, то это серьезно. Без такого вмешательства пока ничего не получается», — объяснил политолог.

К слову, президент России Владимир Путин пригласил Си Цзиньпина в Москву. Уже сегодня у лидеров должен быть ужин в неформальной обстановке, между ними состоится личная беседа. Ранее 5-tv.ru сообщал, о чем будут говорить глава государства и председатель КНР.