Петербург почти побил температурный рекорд 33-летней давности

Всего пары десятых градуса не хватило Санкт-Петербургу, чтобы побить исторический температурный рекорд. В Северной столице вчера было выше +10 градусов!

Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале, до рекорда 1990 года не хватило пары десятых градуса. Тогда максимальная отметка достигла +10,5.

Но радоваться весне рано. Уже с утра зарядит мокрый снег и почти до середины апреля, как обещают синоптики, город будет во власти прохлады, моросящих дождей и тумана.

А в Сочи плотная пелена уже окутала склоны гор, часть трасс закрыли для катания из-за почти нулевой видимости. Сложные метеоусловия отразились и на работе аэропорта, некоторые рейсы перенаправили в Махачкалу или Минеральные Воды, но большую часть пришлось отменить.



