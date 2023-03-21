Петербург почти побил температурный рекорд 33-летней давности
Но скоро на смену теплой погоде в Петербурге, обрадовавшей на день местных жителей, вновь придет прохлада.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
Всего пары десятых градуса не хватило Санкт-Петербургу, чтобы побить исторический температурный рекорд. В Северной столице вчера было выше +10 градусов!
Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале, до рекорда 1990 года не хватило пары десятых градуса. Тогда максимальная отметка достигла +10,5.
Но радоваться весне рано. Уже с утра зарядит мокрый снег и почти до середины апреля, как обещают синоптики, город будет во власти прохлады, моросящих дождей и тумана.
А в Сочи плотная пелена уже окутала склоны гор, часть трасс закрыли для катания из-за почти нулевой видимости. Сложные метеоусловия отразились и на работе аэропорта, некоторые рейсы перенаправили в Махачкалу или Минеральные Воды, но большую часть пришлось отменить.
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