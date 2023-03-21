В зоне СВО ликвидирован третий наемник ВСУ из Новой Зеландии
Новозеландские ВС ранее утверждали, что запрещают своим солдатам ездить на Украину.
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
На Украине зафиксирована смерть уже третьего наемника ВСУ из Новой Зеландии. Издание «РБК-Украина» сообщило, что иностранец по имени Кейн ТеТай погиб в зоне СВО в ходе боевых действий.
«В боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий Вооруженных сил Новой Зеландии Кейн ТеТай», — пишет СМИ.
В материале уточняется, что ТеТай был волонтером и примкнул в ряды украинской армии добровольно. Командир подразделения, в котором служил убитый, подтвердил факт его смерти.
По данным издания, на Украине иностранец пробыл около года.
В 2022 году власти Новой Зеландии сообщили, что ими была получена информация о кончине первого их гражданина на Украине. В ВС страны отметили, что солдат был в отпуске, армия на родине не выплачивала ему денежные средства. Новозеландские ВС подчеркнули, что регулярно проводят беседы с военным в отпуске и напоминают им о запрете на въезд на территорию Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал, что в СК РФ назвали размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине.
- 21 мар
- Истребитель ВКС России сбил украинский Су-25 в воздушном бою над ДНР
- 21 мар
- ВСУ потерпели серьезное поражение от российских войск на донецком направлении
- 21 мар
- Расчеты систем ПВО РФ сбили 31 украинский беспилотник за сутки
- 21 мар
- Артиллерия ВС РФ массированным ударом уничтожила опорный пункт ВСУ
- 21 мар
- Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена об украинской ловушке, разрушающей влияние США
- 21 мар
- Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
- 21 мар
- Листовки-напоминания и обращения: как в зоне СВО работают психологические войска
- 21 мар
- «Работаем сутками»: как операторы ЗРК «Оса» под Угледаром сбивают дроны ВСУ
- 21 мар
- Войска России не дали ВСУ нанести удар по населенному пункту Торское
- 21 мар
- Как российские бойцы защищают от националистов жителей левого берега Днепра
Читайте также
81%
0.64 82.37
0.91
Нашли ошибку?