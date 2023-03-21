В зоне СВО ликвидирован третий наемник ВСУ из Новой Зеландии

На Украине зафиксирована смерть уже третьего наемника ВСУ из Новой Зеландии. Издание «РБК-Украина» сообщило, что иностранец по имени Кейн ТеТай погиб в зоне СВО в ходе боевых действий.

«В боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий Вооруженных сил Новой Зеландии Кейн ТеТай», — пишет СМИ.

В материале уточняется, что ТеТай был волонтером и примкнул в ряды украинской армии добровольно. Командир подразделения, в котором служил убитый, подтвердил факт его смерти.

По данным издания, на Украине иностранец пробыл около года.

В 2022 году власти Новой Зеландии сообщили, что ими была получена информация о кончине первого их гражданина на Украине. В ВС страны отметили, что солдат был в отпуске, армия на родине не выплачивала ему денежные средства. Новозеландские ВС подчеркнули, что регулярно проводят беседы с военным в отпуске и напоминают им о запрете на въезд на территорию Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СК РФ назвали размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине.