В зоне СВО ликвидирован третий наемник ВСУ из Новой Зеландии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 74

Новозеландские ВС ранее утверждали, что запрещают своим солдатам ездить на Украину.

В зоне СВО ликвидирован третий наемник ВСУ из Новой Зеландии

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

На Украине зафиксирована смерть уже третьего наемника ВСУ из Новой Зеландии. Издание «РБК-Украина» сообщило, что иностранец по имени Кейн ТеТай погиб в зоне СВО в ходе боевых действий.

«В боях на востоке Украины погиб бывший военнослужащий Вооруженных сил Новой Зеландии Кейн ТеТай», — пишет СМИ.

В материале уточняется, что ТеТай был волонтером и примкнул в ряды украинской армии добровольно. Командир подразделения, в котором служил убитый, подтвердил факт его смерти.

По данным издания, на Украине иностранец пробыл около года.

В 2022 году власти Новой Зеландии сообщили, что ими была получена информация о кончине первого их гражданина на Украине. В ВС страны отметили, что солдат был в отпуске, армия на родине не выплачивала ему денежные средства. Новозеландские ВС подчеркнули, что регулярно проводят беседы с военным в отпуске и напоминают им о запрете на въезд на территорию Незалежной.

Ранее 5-tv.ru писал, что в СК РФ назвали размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине.

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