В СК РФ назвали размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине

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Игорь Рязов
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Быстрыкин: иностранные наемники получают на Украине от 30 до 100 тысяч гривен

В СК РФ назвали размер «зарплаты» иностранных наемников на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Спецоперация

Приезжающие на Украину добровольцы часто в ускоренном режиме получают гражданство, после чего вступают в ряды ВСУ.

Участвующие в боевых действиях на Украине иностранные наемники получают в качестве денежного вознаграждения от 30 до 100 тысяч гривен (от 60 до 200 тысяч рублей). Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Установлены данные о порядке их вербовки, обучении, участии в боевых действиях и размерах денежных вознаграждений, составляющих от 30 до 100 тысяч гривен», — отметил глава СК РФ.

Александр Бастрыкин напомнил, что участие наемников в боевых действиях запрещено международными нормами. Однако Киев и руководство западных стран все равно поощряют приезд «солдат удачи» на поля сражений. Часто они в ускоренном режиме получают гражданство Украины, после чего вступают в ВСУ.

«В настоящее время продолжается работа по установлению конкретных лиц из числа иностранных граждан и фактов их противоправных действий», — подытожил руководитель СКР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ прибегают к жутким методам, чтобы помешать опознанию иностранных наемников. Погибшим отрубают кисти рук и головы.

Тема:
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