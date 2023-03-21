Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией

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Рита Миронова
Рита Миронова 41

Председатель КНР по приглашению Путина прибыл с государственным визитом в Москву. Лидеры двух стран обменяются мнениями относительно углубления российско-китайского сотрудничества.

Си Цзиньпин назвал стратегическим выбором Китая укреплять отношения с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Визит Си Цзиньпиня в Москву

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что укрепление отношений с Россией — это стратегический выбор Китая. Об этом он сообщил президенту РФ Владимиру Путину в ходе встречи в Кремле, согласно сообщению на сайте МИД КНР.

«Укрепление и развитие китайско-российских отношений — это стратегический выбор Китая, который исходит из его собственных фундаментальных интересов и преобладающих тенденций в мире», — сказано в ведомстве.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что Китай твердо придерживается данного курса. Неформальная встреча председателя КНР с Владимиром Путиным продлилась более четырех часов. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили в том числе вопросы китайско-российского сотрудничества и поделились мнениями по поводу ситуации на Украине.

Председатель КНР обращался к западным странам с заявлением, что Россия и Китай не настраиваются против какой-либо страны, а выстраивают мир, который установит стабильность на всей планете. Си Цзиньпин заверил Путина в дальнейшем участии КНР в политическом урегулировании конфликта на Украине.

Тем временем в США началась настоящая истерика из-за встречи Путина и Си Цзиньпина. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вашингтон решил прекратить нормальные торговые отношения с Пекином.

Тема:
Визит Си Цзиньпиня в Москву
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