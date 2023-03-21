Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение
Ожесточенные бои за город продолжаются, однако украинская сторона терпит тяжелейшие потери.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань
Артемовск находится в оперативном окружении Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин в эфире федерального телеканала.
«Все дороги контролируются артиллерией наших сил», — отметил Гагин.
Ранее он сообщал, что российские войска взяли под свой контроль до 70% Артемовска. Ожесточенные бои за город продолжаются, однако сейчас у украинской армии значительно уменьшилась численность бойцов и оружия.
В качестве помощи Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили иностранных наемников, которых обучали на военных полигонах НАТО. После этого украинская армия попыталась продвинуться вглубь города, однако их попытка сразу же была остановлена силами ВС РФ.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной кампании после того, как главы ДНР и ЛНР обратились с просьбой о помощи в отражении агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. От мирного урегулирования конфликта Киев отказался.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ в Артемовске пожаловались на тяжелейшие потери.
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