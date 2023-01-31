В Белом доме объяснили отказ передавать Украине истребители F-16

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 39

Джон Кирби: И без истребителей F-16 США передают Украине большие объемы вооружений

В Белом доме объяснили отказ передавать Украине истребители F-16

Фото: www.globallookpress.com / Tsgt. Timothy Dischinat/U.S. Air

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Президент США Джо Байден ранее отрицательно ответил на вопрос о возможности поставок F-16 для ВСУ.

США передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) достаточно вооружений и без запрошенных истребителей F-16. Так в Белом доме прокомментировали отказ президента страны Джо Байдена выделить киеву самолеты. Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN подчеркнул, что помощь американской стороны сегодня — весьма внушительная.

«Сейчас поставляются большие объемы вооружений и будут поставляться в предстоящие недели и месяцы. Те виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь критическое значение, чтобы помочь украинским (войскам) в нынешних боях в зимний период, а также в сражениях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», — сказал он.

Штаты приступили к реализации обещанных поставок военной техники для ВСУ. На прошлой неделе на Украину отправились более 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. В скором будущем ожидаются новые грузы, в которых будут бронетранспортеры Stryker и танки Abrams. Аналогичную поддержку Киеву оказывает Германия — передает танки Leopard-2 и БМП Marder.

США и их союзники по НАТО вооружают Украину с первых дней спецоперации по защите Донбасса. Представители российских властей не раз подчеркивали, что такое вмешательство лишь затягивает конфликт и лишает стороны возможностей для мирного урегулирования. Официальная Москва предупредила всех «поставщиков», что каждая единица их военной техники в зоне боевых действий становится законной целью армии РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Джо Байден прокомментировал свой отказ в поставках американских истребителей на Украину. Киев просил у американцев 180 истребителей.

Тема:
Спецоперация
31 янв
Снаряд всегда наготове: что происходит на линии Кременная-Сватово
31 янв
Появились кадры штурма Угледара российскими морпехами
30 янв
В ДНР допускают возможность взятия Артемовска в ближайшее время
30 янв
Российские бойцы уничтожили окоп с боевиками ВСУ гранатометными выстрелами
30 янв
Украинские мужчины на исходе: какая страна осмелится отправить Киеву своих
30 янв
Бои за каждый дом: как российские военные освобождают Угледар
30 янв
В Минобороны РФ выявили факты контрабандных поставок морфина для ВСУ
30 янв
Экс-глава разведки Франции: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт с Россией
30 янв
Минобороны: российские войска заняли более выгодные рубежи возле Угледара
30 янв
Иностранных инструкторов ликвидировали ударом по логову ВСУ в Очакове
-2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.59
0.25 75.78
0.37
Щедрый февраль: даты для денежной стрижки в последний месяц зимы 2023

Последние новости

6:50
Киев возбудил уголовное дело против российской администрации Снегиревки
6:29
В Белом доме объяснили отказ передавать Украине истребители F-16
6:15
Звездные неплательщики: как богатые родители экономят на своих детях
6:12
Опасность в каждой десятой банке: как выбрать качественную печень трески
6:01
Леонид Каневский предрек вечную жизнь фильмам Гайдая: «Это классик навсегда»
5:47
Далеко не ушел: Задержан водитель, сбивший трех пешеходов в Москве

Сейчас читают

Терапевт назвала основные причины смерти при гриппе
Евгения Синитская назвала средство защиты от обид: «Тебя никто не сможет задеть»
Синди Кроуфорд, Джейн Фонда и другие: как постарели звезды фитнеса
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023